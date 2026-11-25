恭喜！娛樂圈再添一對準爸媽！現年36歲的金像獎最佳新演員王丹妮（Louise）與丈夫羅孝勇（Sheldon）今日（11月25日）趁著結婚3周年紀念日，在IG聯名發布喜訊，正式宣佈懷孕，一家三口即將升級成為四口之家！

Louise與Sheldon在IG上載了多張拿著胎兒超聲波照片的合照，兩人面露甜蜜笑容，幸福滿瀉。Louise更以中英文寫下心聲，字裏行間難掩即將迎接新生命的喜悅：

關於愛的所有想像，在這一刻又有了新的形狀。

謝謝你如期而至，點亮我們的三周年。

從此這個家變成了3+1=4

帖文發布短短1小時已吸引超過2.3萬人讚好，大批圈中好友包括廖子妤、鄭秀文、謝安琪、張繼聰、馮允謙、余香凝、佘詩曼、彭秀慧等紛紛留言送上祝賀，網民亦大讚兩人選在結婚三周年公布喜訊極具意義。

王丹妮與羅孝勇向來是圈中的模範夫妻，兩人於2020年底低調註冊結婚，並於2023年11月在澳洲補辦浪漫婚禮。羅孝勇多年來對王丹妮與前任所生的女兒Affa視如己出，家庭關係融洽美滿。羅孝勇於2022年赴澳洲修讀脊醫課程，與在港工作的王丹妮長期分隔兩地。如今兩人迎來愛情結晶，正式組成「3+1=4」的幸福家庭，再次恭喜王丹妮與羅孝勇！