恐龍化石展免費參觀！各位恐龍迷，不要錯過即日至2027年5月12日，由發展局及中國科學院古脊椎動物與古人類研究所共同主辦的「見龍在田：赤洲與中國內地恐龍化石展」，現免費於香港文物探知館舉行。展覽共展出66組珍貴展品，更包括國家一級重點保護古生物化石機會難得，大家可以深入淺出地了解中國恐龍的演化、古生物化石和古生態。

香港於2024年首次發現恐龍化石，是本港自然及地質保育工作的重要里程碑。赤洲恐龍化石發掘工作自2024年10月展開，經過清修及研究後，今次首次系統地向公眾展示成果，不但見證香港首次發現恐龍化石的重要時刻，更有助大眾了解香港遠古生態環境及恐龍生活歷史。

「見龍在田：赤洲與中國內地恐龍化石展」展覽共展出66組珍貴展品，規模為近年本港同類型展覽之最。當中除了香港赤洲出土的全部恐龍骨骼化石外，亦包括來自粵港澳大灣區及中國各地的白堊紀恐龍化石。46組來自內地的化石當中，有34組屬國家一級重點保護古生物化石，不少更是首次來港展出。

今次展覽焦點無疑是香港赤洲發現的恐龍化石。研究團隊指出，多件出土骨骼化石相信來自同一隻「泰坦巨龍形類」恐龍。雖然目前研究工作仍在進行，但相關發現已為香港恐龍歷史研究提供重要線索，亦有助進一步了解華南地區恐龍生態系統。

赤洲出土的恐龍骨骼化石。

除了赤洲化石外，展覽還展出多件重量級恐龍標本，包括擁有完整頭骨的徐氏亞洲暴龍骨骼化石、具骨質頭冠但沒有牙齒的斑嵴龍頭骨化石，以及大型肉食性恐龍諸城暴龍頜骨化石等。

徐氏亞洲暴龍頭骨化石，是於中國發現的暴龍科恐龍頭骨中最完整的一件。

具有骨質頭冠但沒有上下牙齒的斑嵴龍頭骨化石。

另一大亮點是多組珍貴恐龍繁殖化石，包括竊蛋龍類恐龍所產的長形蛋化石，以及帶有胚胎的恐龍蛋化石。這些展品讓市民得以近距離觀察恐龍生命繁衍的證據，了解古生物研究如何從化石中重建遠古世界。

中國體型最大的肉食恐龍諸城暴龍的上下頜骨骼化石。

帶有胚胎的恐龍蛋化石。

為幫助公眾理解恐龍演化歷程，展覽亦加入多組恐龍模型及圖文說明，以深入淺出的方式講解中國恐龍的分類、演化及生態環境，讓觀眾更容易掌握相關知識。

除了展覽內容外，香港文物探知館未來數月亦將舉辦多場公眾講座及工作坊，由專家講解恐龍化石研究、古生態環境及古生物學知識，希望進一步提升公眾對自然科學及地質保育的興趣。

見龍在田：赤洲與中國內地恐龍化石展

日期︰ 2026年11月20日（星期五）至2027年5月12日（星期三）

地點︰ 香港文物探知館專題展覽廳

開放時間︰星期一至三、五：上午10時至下午6時

星期六、日及公眾假期：上午10時至晚上7時

聖誕前夕及農曆新年除夕：上午10時至下午5時

星期四（公眾假期除外）、農曆年初一及二休館

古蹟辦網頁：www.amo.gov.hk/