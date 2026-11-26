半導體、GPU芯片、PCB（印刷電路板）概念板塊領跌。內房股活躍，券商判斷房價止跌回穩是核心催化。

午後A股家電板塊局部異動，受10月份出口數據理想帶動。

港股昨（25日）開市後稍升，但旋即下跌，因壓力仍大。

港股恒生指數昨日跌1.1%，報21966點，恒生科技指數跌2.6%，報3378點，國企指數跌0.9%，報7384點，紅籌指數跌0.8%，報3673點。

半導體GPU及PCB股領跌

半導體、GPU芯片、PCB（印刷電路板）概念板塊領跌，壁仞科技(06082)跌超24%，華虹宏力(01347)跌超17%，天數智芯(09903)跌超18%，兆易創新(03986)跌超13%，建滔積層板(01888)跌超11%，瀾起科技(06809)跌超10%。大模型股大跌，智譜(02513)跌超15%，MiniMax(00100)跌超13%。寧德時代(03750)跌超12%，聯想集團(00992)跌超11%。

大型科技股中，阿里巴巴(09988)跌1.2%，騰訊控股(00700)跌1.2%，京東集團(09618)漲3.3%，小米集團(01810)漲0.2%，網易(09999)漲1.2%，美團(03690)跌4.3%，快手(01024)跌1.1%，嗶哩嗶哩(09626)漲7.2%。

炒樓市復甦，內房靠穩

內房股活躍，中國金茂(00817)漲超3%。中金公司判斷房價止跌回穩是核心催化。中金指出，2026年房地產行業的最大變化是局地出現房價止跌回穩跡象，10個核心城市年初至今房價跌幅收窄至負3%，其中上海已轉漲，剛需小戶型尤其明顯。往前看，中金認為中期維度上中國累計將有30至40城房價有望陸續實現止跌回穩。二手房成交持續回暖提供基本面支撐。

財通證券數據顯示，上周15城二手房成交面積按年增7.8%，今年累計按年升5.1%，連續多周保持正增長。13城新房庫存按年降20.5%，一線去化周期僅14個月，顯示核心城市供需壓力明顯緩解。

機構認為，二手房率先企穩是市場自發修復的重要標誌，反映真實居住需求和改善置換意願回升。

A股方面：

11月25日，早盤3大股指低開，之後弱勢反彈，午後3大股指再度出現下挫，多隻寬基ETF尾盤放量成交，在神秘資金護盤之下，截至收盤，上證指數跌2%，深證成指跌3.2%，創業板指跌4.2%，北證50跌4.7%，科創50指數跌5.1%。全市場成交額13927億元人民幣，較上日縮量2751億元人民幣，全市場超4900隻個股下跌。

股指期貨午盤收盤，主力合約全線收跌。滬深300股指期貨(IF)主力合約跌2.5%，上證50股指期貨(IH)主力合約跌1.4%，中證500股指期貨(IC)主力合約跌4.4%，中證1000股指期貨(IM)主力合約跌5.2%。

板塊題材上，青蒿素、醫藥商業、流感、中藥、旅遊及酒店板塊漲幅居前；電子化學品、半導體、光刻機、光刻膠、PCB概念板塊跌幅居前。

午後半導體設備板塊震盪下挫，富創精密(滬:688409)跌超13%，北方華創(深:002371)、微導納米(滬:688147)、三佳科技(滬:600520)、京儀裝備(滬:688652)、長川科技(深:300604)等多股跌超9%。

A股家電板塊普遍升

午後家電板塊局部異動，北鼎股份(深:300824)漲超13%，此前九陽股份(深:002242)走出7天5板（7個交易日內有5天漲停板），小熊電器(深:002959)、長虹美菱(深:000521)、彩虹集團(深:003023)、德爾瑪(深:301332)等跟漲。

消息面上，根據海關總署數據，10月中國家電出口額為606.3億元人民幣，2026年1至10月累計出口額為6145.8億元人民幣，按年增長5.9%。10月對拉丁美洲出口額按年增長27.9%，增速居6大區域首位。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

