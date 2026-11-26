2026年11月19日，國家主席習近平、俄羅斯總統普京與美國總統特朗普在深圳APEC峰會舉行歷史性三方閉門會談，共同發表《和平聯合聲明》，營造「大國共治」與推動停火的外交氛圍。然而僅僅3天後的11月22日，烏克蘭總統澤連斯基隨即下令，出動海上無人艇千里奔襲，擊沉停泊在利比亞班加西港的俄軍護衛艦及軍火貨輪，還致利比亞船員死亡，這無疑把另一主權國家也拖進俄烏衝突中，踩了國際法的灰色界線。

這場跨洲奇襲更發生在12月阿布扎比美俄烏和談前夕，這不僅打亂了大國交易節奏，分裂了歐盟的立場，更在北非與薩赫勒地區引爆深遠的地緣震盪。究竟烏克蘭背後意圖為何？

深圳APEC峰會將烏克蘭與歐洲完全排除在外，特朗普甚至公開稱普京為「朋友」，令基輔深感大國正試圖重演「新雅爾塔會議」，迫使烏克蘭割地求和。在此生死關頭，澤連斯基下令奇襲班加西，背後蘊含三重核心計算。

澤連斯基出動無人艇奔襲地中海，擊沉停泊在利比亞班加西港的俄軍護衛艦及軍火貨輪。(Shutterstock)

首先，透過在距離前線2400公里外的地中海點燃戰火，基輔向華府、莫斯科與北京強硬宣告「沒有烏克蘭參與，就沒有烏克蘭的和平」，要證明自己絕非任人宰割的棋子，大國若想繞開基輔拍板，就必須承擔戰火外溢至全球關鍵航道的代價。

此外，在11月初重啟的阿布扎比會談中，俄方強硬要求烏軍撤出整個頓巴斯地區，令陸地戰場承壓的烏克蘭處於被動。烏軍精準擊沉俄軍護衛艦與軍火貨輪，向莫斯科傳遞「全球任何角落的俄軍資產皆不再安全」的威懾訊號，藉此在12月重返談判桌前奪回戰略主動權。

最後，烏克蘭希望透過製造外溢危機，倒迫西方提供安全保證。澤連斯基高調呼籲召開「美俄歐烏四方緊急會談」，企圖利用戰局擴大至地中海的危機感，迫使歐美正視烏克蘭的安全訴求，在停火前提供具備法律約束力的防禦承諾。

澤連斯基希望透過製造外溢危機，令歐美正視烏克蘭的安全訴求。(AP)

不過，這場奇襲其實也是一把雙面刃。雖然烏克蘭成功打亂了中俄美閉門定調的節奏，重創俄軍海外補給動脈，並向國際社會展現了極強的遠程不對稱作戰實力，可是，另方面烏克蘭亦要面對沉重的代價。

今次襲擊造成兩名利比亞海軍軍官身亡，加上前一天波羅的海芬蘭灣亦有俄國相關貨輪遇襲，導致西方陣營出現公開裂痕：法國外長巴霍雖力挺烏克蘭行使「絕對自衛權」，但地中海北岸的意大利卻因擔憂能源與難民危機而正式表達「關切」，波羅的海國家更面臨俄方發出的「全面戰爭」直接威嚇。

急於在任期末打造「止戰政績」的特朗普政府則選擇低調冷處理，既不背書也不譴責，以避免激怒普京，導致和談破局；而顏面掃地的莫斯科雖確認繼續參與12月阿布扎比會談，卻揚言會帶來「痛苦報復」，使得未來數周的談判陷入更劇烈的「邊打邊談」升級，妥協空間愈發狹窄。

特朗普急於在任期末打造止戰政績，不欲與普京交惡。(AP)

然而，更深遠的影響在於這場襲擊直接將俄烏戰火引向非洲大陸，重擊了利比亞脆弱的政治平衡與俄羅斯的非洲戰略布局，加劇利比亞東西兩大政權的猜忌與分裂。

2011年後長期分裂的利比亞，由西部獲聯合國承認的「民族團結政府」（的黎波里）與東部軍事強人哈夫塔領導的「利比亞國民軍」（班加西，俄國盟友）對峙。突襲事件發生後，東部哈夫塔陣營不僅揚言報復，更指控西部政府暗中縱容烏克蘭特種部隊利用米蘇拉塔等西部基地發動攻擊，並要求聯合國介入調查；西部政府則嚴正否認並譴責任何外國勢力將利比亞領海變成代理戰場。雙方互相推諉，令本就艱難的利比亞統一進程雪上加霜，甚至迫使哈夫塔在事發後火速訪問土耳其尋求安全平衡。

利比亞軍事強人哈夫塔揚言就突擊事件進行報復 (AP)

隨著俄軍失去敘利亞關鍵基地，班加西與托布魯克等利比亞東部港口，已成為克里姆林宮旗下「非洲軍團」（Africa Corps，原瓦格納集團）向馬里、布基納法索、尼日爾等薩赫勒地區軍政府及蘇丹內戰前線輸送武器、僱傭兵與防空系統的核心物流橋樑。

此次俄國護衛艦及軍火貨輪遇襲，直接掐斷了這條補給動脈，不僅讓俄軍在薩赫勒地區的行動面臨物資短缺風險，也動搖了非洲軍政府對「俄羅斯保護傘」可靠性的信心（馬里外長事後便公開承認無人機威脅正在加劇）。

因此，澤連斯基奇襲班加西雖在戰術上搶回話語權，卻也把北非與薩赫勒捲入大國博弈的漩渦，讓12月的阿布扎比和談陷入複雜的跨洲危機，而打開了這個潘朵拉盒子，烏克蘭在未來勢更兵行險著。歷史往往就是因一個領導人的決定，引發未可預料得與失的骨牌效應。