今年聖誕中環可說是節日打卡熱點，室內必去置地廣塲感受濃厚的佳節氣氛。置地廣塲今年聖誕以中環歷史為靈感，呈獻全新節日項目「告羅士打酒店．聖誕傳奇」，以1932年告羅士打酒店為創作靈感。最吸引大家一定是每30分鐘上演一次燈光匯演，而小朋友最愛設有螺旋滑梯及多項互動體驗，另外滙豐銅獅史提芬與施迪首次聯乘推出聖誕掛飾，是次門票收益及指定商品收入捐贈香港明愛，於聖誕佳節分享愛。

置地廣塲今年聖誕以「告羅士打酒店．聖誕傳奇」為主題，布置由國際知名倫敦創意工作室CLOSER與置地廣塲共同打造，透過沉浸式故事體驗及大型互動裝置，帶領訪客重返1932年的中環黃金年代。今次裝置以曾經位於告羅士打行頂層、於上世紀初享負盛名的告羅士打酒店作為創作藍本。故事圍繞熱愛聖誕的玩具熊Cornelius Claus及其後人Edmund “Teddy” Claus展開，透過童話式敘事手法，重新演繹這座中環傳奇酒店的輝煌歲月。

置身中庭，首先映入眼簾的是充滿復古風格的酒店建築及大型聖誕樹。裝置中央懸掛華麗的Baccarat水晶吊燈，營造出昔日高級酒店大堂的典雅氣氛。免費開放予公眾參觀的「告羅士打廣場」則設有旋轉木馬、節日長椅及Cornelius Claus雕像，讓市民可以近距離打卡留念。每隔30分鐘，現場更會上演一次燈光匯演，為空間增添節慶氣氛。

購票入場後，訪客可深入探索酒店不同區域，體驗多項互動環節。其中最具特色的設施之一，是參考昔日酒店洗衣滑道設計的螺旋滑梯，讓大小朋友以充滿趣味的方式進入大廳。訪客亦可於閣樓點唱喜愛的聖誕歌曲，欣賞酒店樂團演奏；或於郵務室挑選明信片寫下節日祝福，再由置地廣塲代為寄出。

場內亦設有拍照站及法式餅店，供訪客享受下午茶時光。同時，一系列節日工作坊將陸續推出，包括玻璃提燈、聖誕霓虹馴鹿燈、限定紀念水樽及冬日飄雪水晶球創作等活動，適合親子共同參與。

告羅士打手藝工作坊

地點：置地廣塲中庭地下法式餅店（裝置內）

活動時間：每節約45分鐘

費用：每節港幣450元

預約平台：工作坊可於https://christmas-at-the-gloucester-hotel.landmark.hk/進行網上預約

今年另一亮點，是滙豐總行大廈著名銅獅「史提芬」與「施迪」首次參與置地廣塲聖誕企劃。兩隻象徵香港精神的經典角色化身聖誕掛飾，聯同告羅士打酒店角色一起亮相，為中環增添節日色彩。

置地廣塲與滙豐推出的別注聖誕掛飾每款港幣90元

除了節日體驗外，活動亦融入慈善元素，是次所有門票收益及指定商品收入將全數撥捐香港明愛，支援有需要家庭及兒童；願望成真基金亦會於置地太子地下設置慈善專櫃，共同把節日溫暖傳遞至社區。

活動期間，「此站・中環」計劃亦同步推出新一期《中環賞遊誌》。市民可於指定地點收集特色印章，只要集齊三個印章，即有機會參加抽獎贏取高達66,000亞洲萬里通里數及多項限定禮遇。計劃更聯同超過50間餐飲及旅遊伙伴，提供專屬優惠。

今年聖誕，置地廣塲亦繼續與香港旅遊發展局合作，配合中環皇后像廣場花園舉行的「冬日小鎮．中環」，共同打造整個中環區的聖誕慶典。旅客與市民除了可欣賞逾22米高聖誕樹及光影匯演，於指定市集消費滿300元後，更可獲贈「告羅士打酒店．聖誕傳奇」入場門票。

「告羅士打酒店．聖誕傳奇」

開放時間：早上10時30分至晚上7時30分（12月24至27日及31日延長開放至晚上9時）

地點：置地廣塲中庭地下

入場門票：成人（12歲或以上）港幣80元11歲或以下兒童免費入場（每位成人最多可攜同兩位兒童）

門票於https://christmas-at-the-gloucester-hotel.landmark.hk/發售