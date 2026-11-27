摩根士丹利及高盛發布看好2027年的中國股市。

國內多間券商、險資及百億私募下場買主動ETF。

因此，中港股市之後可望看高一線。

11月26日，恒生指數漲1.2%，報22226點，恒生科技指數漲1.2%，報3417點，國企指數漲1.5%，報7493點，紅籌指數漲1.1%，報3715點。

大模型概念股走高，智譜(02513)漲超8%，MINIMAX(00100)漲超7%；PCB（印刷電路板）、光通訊板塊漲幅居前，中際旭創(03308)漲超6%，廣合科技(01989)漲超5%，東山精密(02384)漲超6%。黃金股走強，紫金黃金國際(02259)漲超5%，靈寶黃金(03330)漲近5%，珠峰黃金(01815)漲超3%。生物醫藥板塊下挫，歌禮製藥(01672)跌超9%，康希諾生物(06185)、派格生物醫藥(02565)跌超2%。

大型科技股中，阿里巴巴(09988)漲1.6%，騰訊控股(00700)漲1.1%，京東集團(09618)漲0.5%，小米(01810)漲0.2%，網易(09999)漲2.2%，美團(03690)漲2%，快手(01024)漲0.5%，嗶哩嗶哩(09626)跌1.5%。

當前國內房地產行業正經歷一輪深度結構性調整。伴隨市場變化，網絡平台、部分境外機構不斷湧現樓市「唱衰論」，將行業階段性波動放大為中國經濟趨勢性下行訊號。

11月21日，人民日報客戶端刊發經濟快評「唱空中國經濟者終會落空」，直指外部輿論片面唱空中國經濟的現象。

浙江宣傳公眾號隨後刊發「借房地產唱衰中國經濟，錯在哪」，從現實邏輯層面辨析相關論調的漏洞。

鳳凰網房產走訪多地房產中介門店，接觸剛需購房者、存量房產持有者，並採訪地產行業分析師、住房研究學者，結合公開宏觀數據、已落地政策文件，觀察輿論場與真實市場之間存在的認知錯位。

內地樓市分化明顯

從調研情況看，國內樓市分化特徵十分突出。一線城市核心板塊、人口流入城市的優質房源抗風險能力更強；而部分三四線城市遠郊板塊，仍面臨庫存壓力。同一個城市內部，核心地段與遠郊樓盤的市場表現，也會出現巨大差距。

「拿個別小區、局部板塊的價格下行，直接給全國房地產市場下判斷，是典型以局部代替整體。」上述分析師表示。

政策工具持續加碼

調整不是放任下滑，政策工具箱持續加碼托底市場。

部分唱衰敘事渲染一種論調：本輪市場下行，代表政策束手無策，調控已經失靈。但鳳凰網房產梳理近年政策落地情況發現，本輪市場變化，是主動擠出投機泡沫與行業周期轉換共同作用的結果，並非政策放任市場自由滑落。

11月26日，A股三大股指集體高開，隨後在高位區間震盪，午後三大股指再度跳水，深成指一度跌穿10000點，創業板指跌逾1%，尾盤寬基ETF再度放量，截至收盤，滬指漲0.01%，深成指跌0.02%，創業板指漲0.3%。全市場成交額13260億元人民幣，較上日縮量667億元人民幣，全市場超3600隻個股下跌。

板塊題材上，貴金屬、元件、煤炭開採加工、油氣開採及服務、造紙板塊漲幅居前；生物製品、機場航運、教育、醫藥商業、電機板塊跌幅居前。

午後算力芯片概念震盪反彈，銀行板塊逆勢走強，化工板塊再度拉升。

摩根士丹利：恒指目標26000

摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅團隊近日發布2027年中國股市展望，整體判斷偏積極，認為盈利溫和改善、人民幣走強及估值更趨合理將支撐結構性機會。市場選擇上，該機構更偏好A股，因回購、中長期資金入市等政策支撐較可見，且人工智能(AI)算力、半導體設備與材料、自動化、電力設備等新興前沿產業更集中於在岸市場。基準情形下，其對2027年12月滬深300的目標價為4550點（如果以2026年11月26日收盤價3900點計，對應4550點將近約17%的漲幅），恒生指數、恒生中國企業指數和MSCI中國指數的目標價分別為26000點、8700點和76點；同時提示離岸流動性偏緊和海外監管不確定性可能帶來短期波動。

11月25日，高盛首席中國股票策略分析師劉勁津表示：「未來一年，港股的盈利按年增速有可能達到15%左右。」高盛將港股由中性上調至高配。高盛預計，2027年MSCI中國指數和滬深300指數將分別上漲23%和10%。從中國市場來看，高盛將半導體、醫藥和服務消費由中性上調至高配，維持對銀行板塊的高配建議。

險資私募布局ETF

險資方面，中國平安出現在多隻主動ETF前10大持有人名單中，太平洋保險、中國人壽(02628)、建信人壽等險資同樣參與布局。私募機構也積極認購，據私募排排網數據，共有22家私募進入15隻首批主動ETF前10大持有人，包括東方港灣、玄元投資、千朔投資等百億私募。其中14隻私募產品持有份額不低於1000萬份，7隻持有份額在3000萬份及以上。

據國際金融報統計，截至11月24日，已有易方達、華夏、匯添富、富國等基金公司宣布出資自購旗下主動ETF。從多隻主動ETF上市前披露的公告來看，不少基金公司已成為自家產品的第一大持有人。

與此同時，多家券商、險資以及百億私募也現身相關主動ETF前10大持有人名單，這批產品首募規模均為20億元人民幣，合計為市場帶來360億元人民幣增量資金。

本月市場震盪調整，但仍有不少基金公司官宣自購旗下產品，向市場傳遞長期看好中國資本市場的訊號。多位業內人士認為，市場經過調整後，配置價值逐步顯現，科技產業長期成長趨勢並未發生改變。

南方一隻主動ETF於11月23日上市交易後，基金管理人首次以自有資金大額申購，向市場傳遞對自身主動投研能力和產品策略的堅定信心。至此，已有10家基金公司宣布自購旗下主動ETF產品，分別是易方達、華夏、匯添富、南方、富國、工銀瑞信、華安、摩根、永贏、建信基金。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）