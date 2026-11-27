香港地標變啫喱！「震騰騰，開心心，羅拔臣！」這句經典廣告對白陪伴不少香港人成長，啟德AIRSIDE GATE33藝文館舉辦《香港啫喱物語》互動藝術體驗，將香港地標建築化身成色彩繽紛的啫喱藝術作品，以另一角度欣集體回憶。屆時現場設8大主題區，設有粉紅打卡屋、啫喱文化故事分享區，更有展覽限定建築啫喱可供購買及食用， 而12月9日前購買早鳥門票 $50並附送建築啫喱。

今個冬天，AIRSIDE旗下GATE33藝文館將與英國知名前衛創意團隊兼啫喱藝術家Bompas & Parr聯手呈獻《香港啫喱物語》，由12月11日至2027年3月3日期間舉行。展覽結合食物藝術、多媒體設計及沉浸式體驗，成為香港首個以啫喱為主題的大型互動展覽。

展覽最具特色之處，是透過八大互動展區帶領觀眾重新認識啫喱的前世今生。由史前人類偶然發現骨湯冷卻後凝固成啫喱開始，到東方龜苓膏、西方宮廷宴會以及現代工業食品的演變，全面展示這種食品如何穿梭不同時代及文化。

第一站：啫喱是怎樣「煉」成的？

第三站：啫喱的工業化

第一站：啫喱是怎樣「煉」成的？

第二站：啫喱的黃金歲月

第三站：啫喱的工業化

第四站：啫喱再想像Bompas & Parr的當代啫喱創作

第五站：《品味你的天際線》以啫喱形塑香港建築

第六站：《凝住舊夢》重返80/90年代港式Dream House

第七站：《念念成形》走進「記憶宮殿」

第八站：創意啫喱手信站

其中，以香港觀眾為主角的內容尤其吸引。策展團隊邀請本地建築歷史學者黎雋維參與創作，把香港多個地標重新塑造成啫喱藝術品。展出的香港限定「啫喱建築」包括文武廟、尖沙咀鐘樓、終審法院、中銀大廈、滙豐總行、會展新翼、勵德邨及AIRSIDE等地標，並以獅子山串連整個香港天際線。原本莊重宏偉的建築轉化成晶瑩剔透的啫喱模型，呈現出截然不同的視覺效果。

第五站：《品味你的天際線》——以啫喱形塑香港建築

更有趣的是，這些啫喱建築不僅是藝術品，更被製作成可真正食用的甜品。除傳統水果口味外，還加入咸檸七及加多寶等本地特色味道，讓市民把香港地標「吃進肚裡」。

另一重點展區《凝住舊夢》則把觀眾帶回八十至九十年代香港。本地藝術家麥影彤二（Mak2）重塑當年羅拔臣啫喱廣告中的Dream House。粉色梳化、熱帶植物、西式餐桌與紅A塑膠吊燈，把香港黃金年代的理想生活重新呈現。對不少香港人而言，一杯簡單的啫喱，正正代表了當時對美好生活的想像。

第六站：《凝住舊夢》— 重返80/90年代港式Dream House

展覽亦邀請裝置藝術家謝俊昇打造《念念成形》記憶宮殿。藝術家訪問100位不同年齡及背景的香港人，收集與啫喱有關的個人回憶，再將相關物件轉化成可製作啫喱的模具，把抽象回憶轉變成具體藝術作品。

第七站：《念念成形》— 走進「記憶宮殿」

除了香港元素，展覽亦展示Bompas & Parr多年來的代表作品。觀眾可以欣賞以啫喱重塑的倫敦聖保羅大教堂、Harrods百貨公司及GUCCI手袋等作品，認識這個英國創作團隊如何將啫喱發展成一種國際藝術形式。

第四站：啫喱再想像Bompas & Parr的當代啫喱創作

展覽尾聲設有創意啫喱手信站。現場售賣啫喱主題購物袋、解壓匙扣、啫喱軟番梘及展覽限定建築啫喱等多款限定商品，把今次啫喱旅程延續到生活之中。早鳥門票由即日起發售至12月9日，每位50港元，並附送一件可食用的「建築啫喱」。

特別一提的是，香港限定的「啫喱建築」，除了以藝術作品形式呈現，更被製作成可以食用、震騰騰的美味啫喱！在傳統水果口味以外，還有本地特色味道，包括咸檸七、加多寶等，大家可以單獨或連展覽門票一同購買，把香港地標慢慢吃進肚裡！

AIRSIDE GATE33藝文館沉浸式藝術體驗《香港啫喱物語》

展覽日期：2026年12月11日至2027年3月3日

展覽時間：周一至周四中午12時至晚上8時、周五至周日上午11時至晚上9時

展覽地點：啟德AIRSIDE GATE33藝文館（SHOP 312）

早鳥優惠門票日期：即日起至12月9日

價錢：$50（包含可食用「建築啫喱」一件）

訂購：https://bit.ly/4eLTOYS