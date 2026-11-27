AI確實可以協助攻擊者處理部分技術工作，但它最容易改變的，是把一封假電郵寫得像真的成本。當語氣、聲音，甚至視像會議都可以假冒，企業就不能再靠員工「看出破綻」守住最後一關。

一封寫得太正常的電郵

試想像，星期五下午，你收到合作多年的供應商電郵：今期貨款請轉到新戶口。稱呼一如以往，語氣客氣，金額也跟發票對得上。你在放工前還有幾筆款項要處理，這封信看起來反而是最不值得花時間的一封。

以前講防釣魚，常叫大家留意錯字、古怪翻譯和離題的稱呼。這些提示仍然有用，但反過來不成立：一封沒有錯字的電郵，並不因此可信。生成式AI降低了寫出自然文字的門檻，連不熟悉某種語言的人，也能較快改好一段文字。對正經做生意的人，這是省時間；對騙徒，也是。

把這個例子放在香港中小企，難處不在於人人都要懂AI，而在於工作本來就靠熟悉感加快。供應商發一個訊息、老闆在群組回一句「照做」，事情便往下走。真正需要重新設計的，不是每一封電郵都要查一輪，而是哪幾類指示，絕不能單靠一個訊息就算數。

技巧還是巧思？分清楚兩件事

11月25日，康文署公布城市售票網遭入侵。初步調查指，事件涉及約130萬名使用者，資料包括姓名或用戶名稱、電話及電郵。系統沒有登記身分證明文件資料，信用卡資料亦有遮蔽。

同一星期，私隱專員公署接獲港怡醫療的通報，初步資料顯示其手機應用程式遭黑客攻擊。可能外洩的資料包括身分證明文件資料，以及部分病人的健康及預約資料；公署當時表示，機構未能確認受影響人數。

再往前看，考評局10月30日公布，部分國際考試資訊系統發生保安事故，約16,900名居於內地的考試申請人資料外洩。同月，私隱專員公署亦收到香港航空、友和香港及百老滙的外洩通報。香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）提醒，即使來電者能說出你的航班或訂單資料，也不代表對方真的是客服。

這些通報並未確立AI是事故成因。但即使入侵本身沒有用到AI，外洩資料也可能令下一輪騙案更難識穿：真的姓名、真的訂單，配上一段寫得自然的假訊息，讀者熟悉的細節反而成了騙局最有說服力的部分。

香港一宗舊案正好說明，AI如何令真假更難分。香港政府在2024年向立法會交代，警方接獲一宗涉及預錄深偽視像會議的騙案，損失約二億港元。報案人以為收到英國總公司財務主管的指示，最終授權轉賬。值得留意的是，警方指會議是預錄的，報案人並沒有跟畫面上的人對話。連即時互動都不需要，假會議已足以令人相信付款指示是真的。

這裏的「技巧」是能夠偽造畫面和聲音；「巧思」則是利用公司平時的信任習慣：看到上司，加上事情機密又趕急，便容易把「我認得這個人」當成「我已核實這個指示」。兩者不是二選一。但也要分清楚，這是冒認身份促成轉賬，不等於騙徒靠AI攻破了公司的付款系統。

AI放大的，不只是文筆

Google威脅情報團隊在2026年11月的報告指出，部分攻擊者不再只用AI改寫文字，也開始把AI整合到工作流程，協助處理技術研究及重複工作。這並不是說每一宗入侵都由AI自行完成，而是原本要由人逐件處理的部分工作，現在可以更快完成。另一方面，報告也提到模型會產生不實細節，令自動化未必更加可靠。能做得快，不等於每次都做得準。

對企業來說，速度本身已經值得留意。即使單次騙局的成功率沒有提高，只要嘗試更多，便有更多機會碰上一個正忙著埋數、趕出貨，或剛接手工作而不熟悉流程的人。這也是為甚麼只派一張「如何認出假電郵」的海報並不足夠：公司要防的，不只是大家精神飽滿時會看出來的騙局，更要確保最忙亂的一天，仍有人有時間、有權力把可疑付款按停。

同時，別因為AI搶了新聞版面，就忘了本來要做的事。離職帳戶有沒有停用？外判商是否仍保留不必要的權限？重要系統有沒有更新和演練還原？這些不是新鮮話題，卻直接影響出事後牽連多少人、多少資料，以及業務要停多久。

最實用的防線，不靠眼力

如果只能先改一件事，我會由「更改收款戶口」做起。不要直接回覆要求改戶口的電郵，也不要致電信內新提供的號碼；應用公司本來保存的聯絡資料，向已知的供應商聯絡人確認。首次付款到新戶口，再交另一人覆核。這樣做不是懷疑同事，而是讓同事在被催促時，有一個可以理直氣壯停一停的理由。

核實後，也要留下簡單紀錄：由誰確認、用甚麼渠道、何時確認。假如對方一直聯絡不上，就先擱置，而不是讓下一位同事以為上一位已經查過。這個做法同樣適用於臨時要求交出員工資料、在群組索取驗證碼，或突然增加系統權限。先問「這項要求平常應該怎樣提出」，比先猜「這句話是不是AI寫的」更能幫我們作決定。就算最後證實是誤會，停下來核實的同事也不應被怪責；否則下一次，大家還是會選擇快快做完。

另一個改動，是把「核實來源」和「批准付款」分開。即使指示真的由上司發出，超出日常安排的付款也可以按程序確認。小企沒有大型資訊保安團隊，不代表做不到：兩個人、兩個不同渠道、一份寫清楚哪些情況一定要核實的簡單規則，已比要求同事每次憑直覺判斷更實際。最重要是老闆自己也守規矩；如果他口中的「十萬火急」永遠可以跳過覆核，騙徒只需學會這一句。

一套程序是否管用，可以在沒有事故時測一次。拿一張虛構發票，請同事走一遍更改戶口的流程：找不找得到舊聯絡資料？平日負責覆核的人放假，又由誰接手？如果兩個問題都答不出，便先補上聯絡紀錄和後備人手。不用等到出現一段真假難辨的影片，才發現公司連應該打給誰也沒有寫下來。

下次收到一封完全沒有破綻的電郵，你公司還有沒有一道程序，可以阻止一筆錢轉錯？

Leonard Lam

香港AI培訓學院

https://www.hkai-solve-academy.com/