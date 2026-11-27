銅鑼灣又有多個歎咖啡好地方！全新麵包咖啡品牌PapaCafe 進駐銅鑼灣京士頓街，是首家引入OnePress咖啡系統的咖啡店，咖啡價錢唔算貴，美式咖啡最平$19有交易，呂飲咖啡則可品嘗Matcha On Tap炮製的宇治抹茶特飲。Cafe自家麵包工房每日製作超過20款烘焙產品，包括明太子系列、流心鬆餅及鹹甜麵包等，大家記得mark低 12月5日至6日$1鮮刨松露開心果蛋撻的美食，每日限時限量200件。

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全新麵包咖啡品牌PapaCafe以超過3,000平方呎空間打造集咖啡、烘焙及休閒餐飲於一身的新概念麵包咖啡店。品牌以「No Barista」作為核心理念，同時引入香港首個OnePress得獎咖啡吧系統，以及自家烘焙麵包工場。

店舖設計方面則以紅酒色與金屬元素為主調，配合DJ風格櫃檯及自助點餐系統，營造現代感十足的休閒空間。

PapaCafe最大的特色之一，是成為香港首家引入OnePress高智能咖啡吧系統的咖啡店。該系統於2026年由精品咖啡協會（SCA）在美國聖地牙哥舉辦的World of Coffee展覽中，獲得「Best New Product Award」商業咖啡製備與服務類別冠軍。系統能精準控制溫度、速度及份量，並可同時處理三種不同原料，令飲品製作更快捷及穩定。

美式咖啡最快10至15秒即可完成製作，售價由19港元起，而拿鐵則售25港元起，更可免費升級米奶，價錢相當親民！咖啡豆方面採用雲南及衣索比亞混合拼配豆，帶有柑橘、葡萄及朱古力香氣。

美式咖啡 Americano $19

除咖啡以外，PapaCafe亦成為香港首間推出「Matcha On Tap」概念的咖啡店。品牌選用宇治抹茶調配香芒、黑芝麻及其他特色口味抹茶拿鐵，為抹茶愛好者提供更多選擇。

雜莓抹茶拿鐵 Mulberry Matcha Latte $36、香芒抹茶拿鐵 Mango Matcha Latte $36、黑芝麻雲朵抹茶拿鐵 Black Sesame Cloud Matcha Latte $36

PapaCafe店內設有自家麵包工房，由駐場團隊每日新鮮製作超過20款產品，選用日本麵粉、法國牛油、意大利開心果及法國朱古力等食材，希望以創新口味突圍。

$1鮮刨松露開心果蛋撻

當中最具話題性的新品，是「鮮刨松露開心果蛋撻」。產品以自家蛋漿及酥皮蛋撻為基礎，配上融合黑松露風味的開心果醬，顧客更可額外加8港元，即席加配鮮刨黑松露片。每日至少限量50個供應，成為品牌主打產品之一。

開幕期間，PapaCafe更推出限定優惠。於12月5日至6日下午1時至3時，顧客可用$1優惠價購買鮮刨松露開心果蛋撻，每日限量200件，每人限購一件，數量有限，售完即止。

限量版！鮮刨松露開心果 $26

除了松露系列外，蛋撻系列還包括原味、檸檬脆脆及鐵觀音雲朵等口味，售價由13港元起。

鐵觀音雲朵蛋撻$21、原味酥皮蛋撻$13、檸檬脆脆蛋撻$16

麵包方面，PapaCafe特別加入本地及亞洲風味元素。例如明太子蛋沙律、明太子麻糬法包及明太子芝士貝果等產品，把港人熟悉的明太子融入歐式烘焙之中。流心鬆餅系列則推出荔枝玫瑰烏龍茶、香芋鹹蛋黃及雙重黑芝麻等創新口味，咬開便是流心效果，100% 無糖黑芝麻醬味道純正；香芋味的內餡則使用新鮮鹹蛋黃自家調成，鹹香十足；而烏龍茶味鬆餅配搭的荔枝玫瑰餡料，令茶味更突出。

溏心蛋蛋沙律酥皮$38、明太子麻糬法包$28

雙重黑芝麻鬆餅 Double Black Sesame $24、香芋鹹蛋黃鬆餅 Salted Egg Yolk Taro $24、荔枝玫瑰烏龍茶鬆餅 Lychee Rose Oolong $24

另外，品牌亦推出多款原創酥皮產品，推介面層有抹茶奶酥、內注滿抹茶忌廉的雙重抹茶旋風可頌，煙韌質感與酥皮層次集於一身的花椒朱古力麻糬丹麥酥等，把甜點與烘焙創意結合。鹹味系列圓形丹麥酥注滿龍蝦湯，焗熱吃大滿足，另外溏心蛋蛋沙律酥皮、台灣香腸鹼水包、大阪燒鹼水熱狗 、鰻魚蛋沙律可頌及煙燻芝士鹼水包，斬是澱粉質之友的最愛。

龍蝦薯蓉酥皮 $38、花椒朱古力麻糬丹麥酥$34、雙重抹茶旋風可頌$38

薯片可可曲奇、奶茶年糕、黑芝麻卷、烏龍茶香蕉蛋糕各$27

PapaCafe

地址：銅鑼灣京士頓街 9 號 Fashion Walk 地下 E-G 舖 （店門面向加寧街）

營業時間：8:30am – 7:30pm