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30/11/2022

天氣轉冷 | 重溫消委會報告：實測保暖內衣！平價Baleno撼贏貴價Columbia！著Heattech犯呢三大忌唔保暖

#消委會報告 #保暖 #保暖內衣 #Baleno #Columbia #Uniqlo #bossini #雞仔嘜 #冬天 #冷鋒 #heattech #寒流 #低溫
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Text: Yoko Cheung

　　天氣轉冷，相信不少人都已準備好衣物迎接寒流！保暖內衣是冬日禦寒恩物，市面上款式眾多，價錢亦相去甚遠，是否愈貴愈保暖？洗得愈多保暖效能會愈差嗎？消委會以往曾為市面上20款常見的保暖內衣進行測試，發現樣本間的保溫值最多可相差超過兩倍！其中一款僅售$99的保暖內衣保暖效果遠勝$559的樣本！測試又發現，有15款保暖內衣愈洗愈保暖，甚至有樣本洗濯30次後保暖能力增加20%！即刻回顧測試結果，睇下你嗰件有無份？

 

 

（消委會圖片）

 

最平Baleno保暖勝最貴Columbia！

 

　　消委會從市面上購入15款日常穿著保暖內衣和5款運動或戶外活動底層衣，樣本售價從$99至$599不等。測試結果發現，最平樣本「Baleno Thermal Extra男裝圓領長袖超暖內衣」（$99）保暖能力達0.23clo，而最貴樣本「Columbia Omni-Heat Midweight Stretch Baselayer (Men’s)」（$559）僅得0.1clo，此樣本同時為保暖效能最低樣本，反映保暖能力與價錢非成正比。整體而言，運動底層衣的表現較好，5個樣本中有4個獲是次測試總評的最高分（4.5分），僅有一款來自日常用內衣得最高分，樣本分別來自「破無素足Masami生姜力の肌著」、「mont-bell Zeo-Line Middle Weight Round Neck Tee Woman’s」、「Wed’ze FreshWarm Women’s 」、「The Noirth Face Flashdry Baselayer Waem L/S Crew Neck (Men’s)」與「Columbia」。

 

Baleno Thermal Extra男裝圓領長袖超暖內衣

（消委會截圖）

（Baleno分店、HKTVmall有售）

 

Columbia Omni-Heat Mildweight Stretch Baselayer (Men’s) 

（消委會截圖）

 

　　保暖內衣保暖效能懸殊，15款日常穿著保暖內衣的保溫值相差近一倍，保暖度最低為「Topvalu Peace Fit瞬間溫感男裝V領長袖」及「Gunze Hotmagic 柔らか溫か/ 」，平均僅0.12clo，而最保暖的樣本是「Baleno」，達0.23clo。運動底層衣的保溫值差距更大，平均保溫值由0.1至0.32clo，相差超過兩倍！其中保暖度最高的是「Wed’ze」，而售價最貴的「Columbia」（$599）和「Thermowave Originals Active Base Layer (Men’s) 」（$300），保溫值僅0.1clo，是所有測試樣本中最低。

 

Wed’ze FreshWarm Women’s

（消委會截圖）

 

雞仔嘜、Uniqlo、Bossini等愈洗愈暖  

 

　　很多消費者都擔心保暖內衣愈洗愈不暖，消委會發現結果恰恰相反！消委會試驗員洗濯樣本30次，有15款樣本清洗多次後保暖能力不跌反升，其中「雞仔嘜心膚吸女裝圓領」、「Topvalu」、「Bossini Ztay Warm男裝圓領T恤」、「Uniqlo極暖Heattech Extra Warm Crew Neck Long Sleeve T-shirt （Men’s）」、「Gunze」和「Thermowave」的保溫值比之前提升20%。當中「Thermowave」升幅最大，從0.1clo升至0.28clo！相反，「音樂肌着」清洗30次後，保溫值從0.15clo跌至0.06clo，下跌六成。消委會解釋指，保暖內衣愈洗愈暖或因樣本經清洗多次後，布料蓬鬆度增加，纖維間保存更多空氣，阻隔熱量流失。

 

 

 下頁：避開保暖內衣三大誤區！

 

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