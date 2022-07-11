哪裏出了錯？斯里蘭卡官民的終極一戰

斯里蘭卡自俄烏戰爭以來飽受燃料和糧食的短缺、嚴重通貨澎脹，大批群眾上街抗議貪腐政府治理國家不善，要求總統總理雙雙下台。其後總理雖被更換，但斯國經濟情況反之每況愈下，上周斯國政府更宣布國家破產，人民怒不可遏，與政府爆終極一戰，於上周六衝入總統府逼宮，令全球為之側目。

不少人都說，斯里蘭卡乃是首個受烏戰衝擊而導致瓦解的受害者。不過，斯國本身早已存在太多的問題，俄烏戰爭只是加促該國的崩潰。

位於印度次大陸的斯里蘭卡，被視為印度洋明珠，擁有豐富原始風味的景色和天海一色的沙灘，過去曾是國際遊客的至愛，如今卻竟淪為人間地獄。嚴重通脹使得民不聊生，政府內閣紛紛辭任，整個國家陷入無政府狀態。

斯里蘭卡首都哥林堡國會大樓。 (iStock)

可憐的斯里蘭卡老百姓，在此之前飽受泰米爾之虎游擊隊的恐怖主義蹂躪。2019年的復活節，便曾發生一場震驚世界的連環恐襲，超越了08年孟買恐襲。該次襲擊留下的傷痛未癒，跟著又要面對新冠病毒的肆虐，經濟首當其衝，現在再目對全球油荒糧荒，這比疫情更為打擊民生。

自3月以來，斯國的貨幣貶值了80%，食品價格上漲約57.4%，農民已經停止耕種。漁民不能下海，因為他們沒有煤油。由於燃料短缺，佔斯國經濟六成的非正規經濟部門(informal sector)，已經停滯不前。人們將面臨的持續經濟危機歸咎於總統拉賈帕克薩總統和總理維克勒馬辛哈。



賈帕克薩早於04年已任斯國總理，在政壇上上落落，於2019年因解決內戰有功再度上台為總統，執政後委任其家族多人掌控政府要職，被外界戲稱為賈帕克薩家族政府，令到這個家族權傾一時，可惜管理國家經濟不善，不堪國際環境一擊，引爆獨立以來最嚴重的政治危機。

一場油荒來襲，斯里蘭卡全國缺電，交通癱瘓，酒店無法營運，作為國家主要外匯收入的旅遊業停頓，而第二大外匯收入來源的製衣業一樣身陷困境，工廠沒電不行，工人受交通影響不能上班。最要命的是，國家美元短缺，不能支付迅速漲價的入口食品和藥物。

就好像火燒連環船，斯國這個跛腳鴨政府宣布無法償還外債，被國際評級機構立刻降級至垃圾級別，資金外逃，炸開金融危機，股市也曾遭數度暫停。無能的政府指望國際社會打救，特別是國際貨幣基金會(IMF)，斯國一直有所依賴。

原來斯里蘭卡早在1977年，已成為南亞第一個實現經濟自由化的國家。在國際貨幣基金組織和世界銀行的結構調整政策下，斯里蘭卡走上了新自由主義的道路。自此很多本來可以在斯國國內生產的農產品，無論是奶製品，還是蔬菜，都開始進口了，令國家經濟變成一個非常依賴入口的經濟。

當2009年斯國結束了與泰米爾長期內戰之後，這種情況進一步加劇，從依賴入口到依賴外債。至於今次危機，斯里蘭卡政治學者Ahilan Kadirgammar慨嘆政府便一直等待IMF的打救，認為所有問題都可以靠IMF得到解決，只要讓IMF進入斯里蘭卡並徹底重組經濟，那麼一切便可以好起來。

換句話說，政府方面沒有好好討論如何擺脫這場危機，如何解決這個國家的巨大不平等。反之他們在過去數個月只一味緊跟IMF的建議實施緊縮措施，這讓人民的負擔更加沉重。



因此，斯里蘭卡的問題核心就是個階級問題，人民渴望整頓統治階層，他們不再忍受了，要與官方來一場終極一戰，他們遂衝入總統府要求總統和總理倆都辭職，並暫組建一個臨時政府，以穩定國家的經濟和政治，再組建一個由人民和抗爭者代表、專業人士代表組成的人民委員會，推動革新，直到國家能夠進行選舉並繼續前進。