炎夏狂吃水果！必學5大切水果秘技：水蜜桃一扭就開？如何切出高級日本餐廳造型蜜瓜？4 Steps將菠蘿輕鬆切件！

水果香甜又多汁，可說是夏天的消暑良品！不過對不少人來說，切水果也是一門學問。尤其是水蜜桃、蜜瓜、西瓜等多汁的水果，一不小心就會弄得一團糟！到底怎麼才可以把水果切得美觀又不浪費？編輯部從日本食譜網站中為大家搜羅了5大切水果大法，一起跟著學啦！

1. 水蜜桃：一切，一扭，5 Steps搞掂！

先來看看大家夏天最愛吃的水蜜桃！不少人都會直接在水蜜桃的中間位置直接切開，但正中的水蜜桃核實在是十分礙事，總是叫人不知所措！其實想輕鬆切開水蜜桃也不是一件難事，跟著以下方法，包你一定切得「靚靚仔仔！」

Step 1：沿水蜜桃中線切一圈。

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

Step 2：雙手握著水蜜桃，如下圖般反方向把水蜜桃扭開。

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

Step 3：把沒有核的一方切件。

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

Step 4：在有核的一方從下而上切把水蜜桃切件。

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

Step 5：把切好的水蜜桃去皮，完成。

（網上截圖至：桃の切り方／クラシル）

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