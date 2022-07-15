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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

15/07/2022

新官上任三把火，亂定目標終惹禍

#立法會 #盧寵茂 #公務員 #安心出行 #實名制
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　「新官上任三把火」係萬變不離其宗嘅大道理，新政府上場，首長係新嘅、官員又係新嘅，好自然想快快手有成績畀市民睇、同阿爺交代。交到功課就當然係博到掌聲，之但係交唔到仲搞出大頭佛，其實絕非少數。

 

　　新一屆特區政府上任兩星期未到，最多見報嘅局長非醫務衛生局長盧寵茂莫熟。一上場無耐就果斷取消航班熔斷機制，唔少商家佬都大讚佢做到嘢，仲話研究縮短酒店檢疫期，令到航空股都炒咗幾轉。

 

晴報圖片）

 

　　周初盧局長就乘勝追擊，自己主動同傳媒講，計劃考慮參照內地嘅方式，推行「安心出行」實名制、「紅黃碼」等，限制部分人士喺香港嘅行動範圍，結果就惹來唔少爭議，甚至搞到李家超都要出手「調整」盧局長個講法，亦要同樣係新上任嘅創新科技及工業局長孫東解畫，搞到熟悉政府運作嘅高級公務員搖晒頭。

 

　　Tina同啲高級公務員傾開，佢地就話，每逢有新官上任，佢地一向都好驚班官「講大咗」。高級公務員指出，政策由醞釀去到落實都經過唔短嘅時間去做可行性研究，絕對唔係掛住「結果為目標」做口號，一有目標就講出來，「你有目標就講出來可以好大件事，你話要將香港足球推向世界第一，目標夠清晰，但你點樣做？點樣培訓人才？點樣有更多球場做配套？好多執行上嘅層面，唔係講咗就做到，一定要有基礎，佢咁快就將細節講出來，根本就唔會係政府一貫嘅做法，無論政府幾有效率都好，都唔會咁快解決到執行細節。」

 

　　有政圈中人都話，過往有咩訴求都係先同政府官員私底下傾咗，到有返咁上下眉目先會公諸於世，「特別係呢啲影響全部市民嘅政策，真係唔係山草藥，希望盧局長又好、其他新任局長都好，要以此為鑑，唔好再亂咁講惹起恐慌。」

 

　　而今次事件都唔係無好處，就係畀人感覺到新政府真係想「做到啲嘢」。不過盧局長初當官員，真係唔好心口掛住個「勇」字就衝出來講你諗緊嘅嘢，呢個做法只有特朗普先會做，而做完嘅後果，你唔係特朗普都承擔唔到呀！

 

 

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