2022香港10大酒店排名大公開！冠亞軍竟由同一集團酒店包辦？逾90年歷史的半島三甲不入？邊間檢疫酒店有份？

雖然陸續有不少地方開始放寬入境限制，但是Staycation的熱潮有增無減！國際旅遊雜誌Travel +Leisure最近就公布2022年香港10大酒店排名！其中，有不少熱門酒店都有上榜，好像是以天際泳池和雲石廁所聞名的Rosewood、走另類風格的奕居The Upper House等等。到底榜首又是哪間酒店？歷史悠久的半島酒店排第幾？一齊睇睇香港最佳10大酒店啦！

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第10位︰香港君悅酒店

打入第10位的是坐落於香港島灣仔海旁的君悅酒店！酒店於1989年開業，設有542間客房和套房，其中有不少客房可以眺望維多利亞港景色。酒店的11樓設有戶外恆溫泳池，入住的客人可以邊享受日光浴，邊享受精美小食，夠哂Chill！

君悅豪華海景客房

（圖片來源︰香港君悅酒店網站）

香港君悅酒店

香港君悅酒店

地址︰港灣道 1 號

電話︰2588 1234

訂房︰https://bit.ly/3basLZk

第9位︰港島香格里拉大酒店

坐落香港核心地段的港島香格里拉大酒店樓高56層，有523間高級客房和34間寬敞套房，所有房間都採用典雅的歐式裝潢，不但可以飽覽繁華的景色和維港美景，還有機會看到太平山頂！

豪華閣海景客房

（圖片來源︰港島香格里拉大酒店網站）

酒店的中庭珍藏著樓高16層的中國風景絹畫 —「大好河山」，超有氣勢！

（圖片來源︰港島香格里拉大酒店網站）

酒店內的餐廳亦享負盛名，其中夏宮與珀翠餐廳更在香港澳門米芝蓮指南2022榮獲「米芝蓮一星」！前者以傳統廣東佳餚聞名，招牌菜有沙薑豬腳仔、蠔皇吉品鮑魚、脆皮炸子雞等；後者就提供經典法國菜，聽講其酒窖有不少自1928年起產自珀翠酒莊的年份葡萄酒，大家去Staycation記得要試試！

夏宮

（圖片來源︰港島香格里拉大酒店網站）

珀翠餐廳

（圖片來源︰港島香格里拉大酒店網站）

港島香格里拉大酒店

地址︰中區法院道太古廣場

電話︰2877 3838

預訂︰http://www.shangri-la.com/tc/hongkong/islandshangrila/

第8位︰香港港麗酒店

同樣座落在太古廣場、是「金鐘三寶」之一的港麗酒店登上第8名！酒店有逾500間豪華客房及尊貴套房，其中有部分房型可以看到維多利亞的美景，夜景一流！翻查網上的評價，不少住客都大讚位置超方便，服務良好！

豪華海景客房

（圖片來源︰港麗酒店網店）

此外，酒店的餐飲都有不少好評，就例如以正宗意大利北方菜聞名的意寧谷、獲獎無數的中菜廳金葉庭。雖然目前酒店為政府指定檢疫酒店，但是位於酒店的低層大堂、七樓及八樓餐廳仍然正常開放，大家在享受豪華的住宿體驗前，一於先去吃美食吧！

金葉庭

（圖片來源︰港麗酒店網店）

意寧谷

（圖片來源︰港麗酒店網店）

香港港麗酒店

地址︰金鐘道88號太古廣場

電話︰2521 3838

網站︰https://bit.ly/3PtNhmK

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