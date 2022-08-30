【得獎名單】【etnet Chill賞你】新城市廣場x Keigo大阪一町獨家夏日商品

【得獎名單】【etnet Chill賞你】新城市廣場x Keigo大阪一町

獨家夏日商品

本推廣活動已圓滿結束，非常感謝大家的支持及踴躍參與！

現公布得獎名單 ：

(YouTube 顯示名稱)

Janice Ng

Zoe Lam

SZESZE NG

Jason Tsang

Tammy Sin

cheung cora

LAZY FLORENCE

Cheng cc

Candice Tsai

Mandy Lam

n man

Yuen ping Lam

備註:

- 得獎者可獲得新城市廣場x Keigo大阪一町獨家夏日商品乙份（包括樂遊遊人字拖、悠閒夏日帆布袋及悠閒夏日輕盈手挽袋）（名額12個）。

- 得獎者將經電郵通知領獎詳情。

活動條款及細則:

1. 活動將於2022年7月30日晚上11時59分截止，逾期參加將被取消參加資格。活動中有關之時間皆以經濟通有限公司所用的時間為準。

2. 參加者於參加活動之同時，代表其同意並接受此等條款及細則。

3. 每人只可以參加活動一次，參加者若重複參加或以空號、假賬戶或修改電腦程式的方式參加此活動，經濟通有限公司將有權取消其參加資格。

4. 參加者需按照上述遊戲玩法參加及回答問題，寫得最好的12名參加者將獲得新城市廣場x Keigo大阪一町獨家夏日商品乙份（包括樂遊遊人字拖、悠閒夏日帆布袋及悠閒夏日輕盈手挽袋）（名額12個）。

5. 得獎者名單將於etnet會員專區內公布。

6. 每項活動的獎品換領期將因應獎品性質而有所不同，本公司不會另作通知。

7. 若所提供之資料有錯漏或不正確，以致本公司未能通知領獎，或參加者錯過換領時間，本公司概不負責，亦不會補發獎賞。

8. 獎品不可轉換或兌換現金，經濟通有限公司亦不會承擔與獎品相關的質量問題及法律責任。

9. 香港經濟日報集團員工及家屬不可參與是次活動，以示公允。

10. 經濟通保留更改上述活動之條款及細則的權利，如有任何爭議，本公司保留最終決定權。