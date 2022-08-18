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18/08/2022

林家謙紅館演唱會睇騷｜紅館周邊美食8大推介：台式爆餡飯團／吸睛龍蝦漢堡／酒店大廚海南雞飯／惹味川式串燒

#速食 #紅磡 #演唱會 #紅館 #尖沙咀 #美食地圖 #點心 #中菜廳 #台灣菜 #手工薄餅 #嘉里酒店紅糖 #讚好台灣 #林家謙 #阿杏飯團 #Nomad Burger #1仔冰室 #Fog Bar & Restaurant #漢堡 #串燒 #勇記海南雞 #串噹噹
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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　唱作歌手林家謙首個紅館個人演唱會《SUMMER BLUES》今晚開騷啦！去紅館看演唱會前，當然要在紅館附近吃餐好，才有力氣為偶像盡情歡呼打氣！紅館附近有乜美食？正餐、快餐、小食應有盡有！即睇編輯精選紅館周邊8間美食推介！

【紅館周邊美食推介】阿杏飯團：即製爆餡飯糰＋台式飲品！

（與紅館距離：步行約12分鐘）

 

　　鑑於疫情持續，現時進入紅館等演唱會場地前，必須先掃瞄「安心出行」同時出示「疫苗通行證通行證」，不少歌迷都會選擇吃速食來「填肚」，務求能盡快趕到紅館現場！而速食不代表無質素，位於尖東科學館對面的台灣過江龍「阿杏飯團」，主打即叫即製爆餡飯團，不但採用較為健康的紫糯米，口味選擇亦非常多，有新宿燒汁牛扒飯團、名古屋鰻魚飯糰、芙蓉鹹蛋飯團、網紅蟹肉飯團、爆漿芝士雞扒飯團等，款款都好足料！「阿杏飯團」兼做台式飲品，買杯珍珠奶茶邊喝行去紅館，大滿足！

 

（圖片來源：Openrice@wingshuen1123

（圖片來源：Openrice@wingshuen1123

 

阿杏飯團

地址：尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地下18C號舖

電話：6764 1066

營業時間：8am-8:30pm

 

【紅館周邊美食推介】Nomad Burger：人氣漢堡店！自選麵包＋配料和醬汁！

（與紅館距離：步行約19分鐘）

 

　　想快又不愛吃飯團？漢堡包又啱唔啱食？「Nomad Burger」作為紅磡人氣漢堡包店，周末店外總會出現人龍，事關這裏製作的漢堡包出名份量十足，而且可自由配搭餡料和醬料，製作個人化口味的漢堡包！至於最受食客歡迎的漢堡包口味，必定是其招牌款式「波士頓龍蝦安格斯漢堡」，使用原隻波士頓龍蝦、手打安格斯牛扒，再配上黑松露醬汁，口感層次非常豐富！另不時推出「海膽吉列蠔」、「原隻珍寶帆立貝」等期間限定漢堡，保證大家絕對不會覺得食到厭！

 

　　要留意的是，Nomad Burger只限外賣，沒有堂食。

 

（圖片來源：Openrice@sleepbeauty

（圖片來源：Facebook@Nomad_Burger）

 

（圖片來源：Facebook@Nomad_Burger）

 

Nomad Burger

地址：紅磡德民街29號德民大廈地下F3號舖

電話：6097 2623

營業時間：12nn-9pm

 

下頁睇：酒店大廚海南雞飯、惹味川式串燒

 

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