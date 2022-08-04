佩洛西打台灣牌，由台灣民眾埋單

政壇生涯已步入尾聲的美國眾議院議長佩洛西，亞太畢業之旅，靠著打台灣牌這一招，鬧成轟動國際的大新聞。台灣人當慣了棋子，表面上很淡定。外國和香港傳媒則是擔憂解放軍的激烈反應，不少傳媒主管下令記者報導台灣人擔心受怕的心情。不料這個指令下達後，幾位外地記者向我求助，一律都是做了多個訪問卻沒有一個台灣人表示擔心和害怕，根本做不出效果。在台實際情況和坐在辦公室發指令的主管，靠著看歐美外電報導大肆渲染恐慌情緒截然不同。

佩洛西畢業之旅訪台後果由台灣民眾埋單。

筆者於是建議採用平衡報導方式，找幾位近年才移居台灣的香港人做訪問，果然順利達成傳媒主管所要的驚慌反應。以我住在台灣多年的經驗，當地人有兩不怕，分別是不怕大陸打過來以及地震到地動天搖也處變不驚。地震時會驚慌的，一看就知道不是台灣人，對大陸的軍事反應也是如此。

自1949年國民政府移往台灣後，先後發生過823砲戰、1996年飛彈危機等引起國際關注的重大事件。國民黨政府早年喊著要反攻大陸，大陸也要解放台灣同胞，所以台灣人可以說世代傳承被從小嚇到大。換句話說，就是狼來了聽多了，神經變得遲鈍。如果把兩岸情勢的例子套用到地震，感受可能更直接。

根據氣象局資料，台灣每年平均有4萬次地震，光是東部花蓮就高達1萬2千次，當中有感地震超過300次。在新冠肺炎疫情爆發之前，外地遊客可自由到訪台灣時，台北市每遇到三級或以上有感地震，西門町區旅館都有不少遊客嚇到逃到街上，不用詢問就知道，亞洲面孔的一定是香港人。至於台灣人遇到這種地震，反應只有一種，叫一句：喔，有地震。頂多加一句：這次晃好久，震好大……跟著就若無其事繼續做該做的事。

然而這不是說佩洛西抵達台灣後，解放軍宣布6個包圍台灣島軍事演習沒有效果，而是像一般有感地震一樣，沒有產生實質傷害前，一般台灣人並不在意。台灣民眾真正關注並且有感的，反而是在大量佩洛西和解放軍演習新聞掩蓋下，引發實質損失的大陸在經濟反制措施。

在佩洛西抵台前，8月1日深夜大陸海關總署突然公告，禁止沒有完成更新註冊的100多家台灣食品商進口。而佩洛西抵達當天，北京更宣布禁止台灣柑橘類農產品進口，柑橘類包括：文旦（碌柚）、檸檬、柳丁（橙）、橘子（柑）、茂谷柑、葡萄柚等。這是繼去年大陸禁止鳳梨、釋迦、蓮霧進口後，再對熱銷對岸的台灣水果祭出禁令，等於百分之90以上銷往大陸水果遭禁。相關農民和水果出口批發行業，白白辛苦損失慘重，受到前所未有的衝擊，欲哭無淚。後續還有哪些行業遭到制裁，端視兩岸未來情勢發展。

台灣如何應對解放軍圍島軍演值得關注。

至於解放軍8月4至7日的6場圍繞台灣四週的軍演，部分網民嘲笑大陸方面只會恐嚇，沒有真正作為，其實從布局和演習前的動作，就可看出事態嚴重。

回顧近年最嚴重的兩岸衝突，莫過於1996至97年解放軍在台海周邊試射導彈的飛彈危機。翻查資料發現，飛彈危機時試射飛彈落點都離台灣島超過29浬；而其他四波的大型演習，全部在大陸沿海地區。但這次解放軍演習區的範圍，除了團團把台灣圍住之外，還深入至台方「領海」甚至「領海基線」內，打破過往默契和底線，威脅程度不可同日而語。

由於佩洛西訪台前，中美元首進行通話，並同意管控分歧，一般相信解放軍不會藉由演習進入台灣24浬鄰接區內造成直接衝突，但是很有可能越過海峽中線，再前推到24浬的邊緣。這等於將1999年以來，兩岸默認的「海峽中線」消除，為以後解放軍機、艦以及執法船隻常態在中線以東活動創造先例，同時更進一步落實北京近期宣示，台灣海峽是中國內海的法律地位。果然在3日晚上佩洛西離台後，解放軍5架次殲-16和16架次蘇愷-30越過海峽中線，而且地點選在台灣海峽最窄的台北至新竹區域，警告意味濃厚。

佩洛西達成目的，付出代價的是辛苦錢打水漂的台灣民眾，留下的是對兩岸關係的不安變數。台灣這枚棋子，對老美真是好用，耐用。