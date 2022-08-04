  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
經濟不停學
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市亮話樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

04/08/2022

《經濟不停學》衰咗？未衰！經濟衰退如何定義？

#理財 #經濟不停學 #經濟衰退 #美國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

 

 　　近期就美國經濟是否已陷入技術性經濟衰退，美國財金官員與市場人士爭論不休。美國第二季國內生產總值(GDP)按季收縮0.9%，由於連續兩個季度按季收縮，故滿足了技術性經濟衰退的定義。不過，過去一段時間，上至美國總統拜登，下至白宮經濟顧問、財長耶倫及聯儲局主席鮑威爾，均否定美國已陷入經濟衰退的觀點。

　　耶倫早前表示，當美國勞工市場每月增加近40萬個職位，這就不是衰退；白宮經濟顧問則指出，部分人將連續兩季實質GDP收縮視為「衰退」，但這並非官方的定義，亦非經濟學家用以評估商業周期，相反，不論官方或經濟學家皆以整體數據去評估經濟活動。據此，今年首季GDP收縮，甚至第二季GDP亦收縮，都不代表經濟已陷入衰退。

 

1974年定義兩季收縮乃衰退

 

　　那究竟應該如何定義經濟衰退？將連續兩季GDP收縮定義為經濟衰退，是經濟學家希斯金(Julian Shiskin)1974年提出的。希斯金認為，一個健康的經濟會持續擴張，惟一旦出現連續兩個季度收縮，反映當中發生了問題。這個對衰退的定義成為了普遍的準則。

 

　　不過，目前在定義經濟擴張或收縮時，美國國家經濟研究局(NBER)被認為是官方的標準。根據NBER的定義，當經濟活動明顯收縮，且維持數月或數年，就可視為衰退。經濟活動明顯收縮的現象通常可從實質GDP、實際收入、就業、工業生產及批發零售銷售數據中發現。專家認為一個國家的國內生產總值下跌、失業率上升、零售銷售減少，加上收入及製造業指標在一段時間內收縮，就是經濟衰退。

 

衰退與否觀察4大數據表現

 

　　此外，經濟衰退被視為商業周期中無可避免，或是一個經濟體在擴張與收縮之間有規律地發生的。然而，NBER的定義較希斯金的更具彈性。例如，COVID-19或令經濟表現出現「W」型衰退，即收縮一季之後，在其後的一季恢復增長，然後再度收縮。這種情況並非像希斯金所定義般，但卻可能符合NBER的衰退定義。

 

以下是NBER用以判斷經濟衰退與否的4大關鍵指標：

 

1)      非農就業報告：

美國今年以來總共增加了270萬個非農業職位，相當於每月增加45萬個，遠超COVID-19疫情前水平，失業率亦維持在3.6%，是20202月以來最低。

 

2)      工業生產：

美國工業生產在今年14月皆按月上升，但5月份無升跌，6月份則跌0.2%。不過，根據NBER的準則，經濟活動需要顯著下跌且廣泛，並持續數月才可定義為衰退，故目前仍需觀察。

 

3)      實際零售銷售：

美國6月份實際零售銷售按月增加1%，按年增加8.4%，但撇除經季節性調整後的消費者物價通脹後，零售銷售按月減少0.32%，按年亦減少0.53%。自2015年底之後，實際零售銷售持續低於趨勢，但受到COVID-19衰退後的復甦刺激，在2021年急速反彈至趨勢之上。

 

4)      實際個人收入(撇除援助收入)

美國6月份實際個人收入按月上升0.67%，按年則下跌8.2%，但經PCE通脹調整後，按月跌0.28%，按年則升1.4%

 

就業及個人收入數據遲緩

 

　　以2007年底至2009年初及2020年兩次背景大不相同的經濟衰退為例，工業生產的反彈符合NBER谷底的判斷，但就業數據及個人收入則落後於NBER判斷為反轉的時間。此外，在上述兩次經濟衰退開始之初，就業數據及個人收入在下跌中較遲緩。另外，自1959年開始有上述4大指標以來，零售銷售及工業生產數據都較就業及個人收入數據更波動。

 

　　綜合而言，目前判斷美國已陷入經濟衰退並不符合NBER的定義，但零售銷售及工業生產可謂判決經濟盛衰的先行指標，一旦兩個數據皆轉差，且持續數月表現疲弱，即預示美國官方界定的經濟衰退即將到來！

 

撰文：經濟通資深市場分析師　鄭廣復

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多經濟不停學文章

你可能感興趣

#理財 #經濟不停學 #經濟衰退 #美國

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk