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鹹蝦燦假日煮場
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04/08/2022

入門級葡國家鄉菜！爆鮮甜惹味「黑毛豬柳煮蜆」，夏日開胃之選！預先做好醬汁，隨時加海鮮食得，超方便！

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  • John Rocha 鹹蝦燦

    John Rocha 鹹蝦燦

    飲食文化人 | 食譜書作者 | 說故事的廚師

    中葡混血兒，自幼受中西文化薰陶，加上從小喜歡烹飪，不知不覺從嫲嫲和媽媽身上學會了很多正在失傳的澳葡家庭料理。以往從事市場策劃和品牌管理工作，2018年開拓廚藝事業，現為煤氣烹飪中心的客席導師，為多個大型機構作烹飪示範、拍攝視頻，致力推動飲食與煮食文化；同時亦為傳媒撰文和拍攝煮食專欄，並撰寫多本食譜著作，包括《鹹蝦燦之味》、《Woll微壓潮煮》、《鹹蝦燦味道日誌》和《我想你‧煮》等。

    Facebook： John Rocha鹹蝦燦
    Youtube： John Rocha Cooking
    Instagram：johnrochacooking
    網站

    鹹蝦燦假日煮場

    隔周四刊出

　　說到地中海菜，不少人也會聯想到海鮮，但大家有沒有想過，把海鮮和黑毛豬柳放在一起呢？今天我就教大家做一道葡萄牙非常出名的菜式──「黑毛豬柳煮蜆」。這道菜做法不複雜之餘醬汁底更可預先備妥，絕對符合現代家庭料理的「快、靚、正」原則！

 

食譜作家、料理導師

John Rocha鹹蝦燦

 

 

　　這道菜式對我來說是有雙重意義：它是一道伴我成長的葡國家鄉菜，亦是5年前我開始教授烹飪課程的其中一道菜式。這道菜式的傳統做法是用豬肉、番茄和薯仔先做一個底醬，然後再配合新鮮的蜆和香草，用麵包來伴吃。

 

　　還記得小時候家人總喜歡做這菜式來宴客，而我和妹妹總是吃得亂髒髒，10隻手指頭都沾滿了美味的醬汁。誰都沒想過烹飪改變了我的下半生，過得比之前的更精彩更有意義！5年前首次站在Chef Table 前分享了我的烹飪世界，煮起這道菜，同學們大讚這樣美味的菜式可以來得這麼簡單。是啊，快樂就是可以這樣的簡簡單單！

 

下頁睇詳細食譜！

 

 

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