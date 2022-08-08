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08/08/2022

相識8載互爆對方缺點 MC張天賦洪嘉豪是敵亦是友

#MC張天賦 #洪嘉豪
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　　【晴報專訊】MC張天賦與洪嘉豪（Kaho）下月於九展Star Hall舉行《Kaho x MC FRENEMY Live 2022》演唱會，被粉絲封為「賦豪CP」的兩人第二度合作開騷，他們笑言彼此既是好友，亦是競爭對手，「是敵是友」的關係更能鼓勵對方繼續進步。

 

 

　　繼去年十月的《我是現場》音樂會後，「賦豪CP」未夠一年再孖住開騷，MC張天賦指合作更得心應手，「今次喺合作上可以更加多元化，多個拍檔可以幫手炒熱個場。」洪嘉豪自言身心都在準備中，「最緊要係個人fit，狀態、精神、聲綫，一切都密鑼緊鼓籌備緊。」MC透露為演唱會準備了三首合唱歌，「兩首輕快、一首緊貼《FRENEMY》主題。」Kaho預告歌曲將在本月一次過推出，「（歌曲）裏面有感動、搞鬼…我哋會喺演唱會第一次唱live。」

 

「賦豪CP」特別為演唱會準備三首合唱歌。

 

　　今次演唱會名為《FRENEMY》，「FRENEMY」一詞由「friend」與「enemy」組成，意指「是敵是友」。MC表示以「FRENEMY」形容他與Kaho的關係最貼切，「我哋本身係朋友，但喺工作上，我哋是敵亦是友。是敵是友唔係指真係敵人，而係大家喺同一個圈子，為自己鍾意嘅嘢奮鬥。」Kaho補充說︰「係正面競爭，係一個鼓勵，譬如你今次拎第一，下次到我拎第一，你會戥我開心咁。」

 

Kaho捱過事業低潮

 

二人去年首度合作開音樂會，歌迷反應熱烈。（資料圖片）

 

　　相識八載，因對音樂的熱誠及性格投契，兩人產生意想不到的化學作用，不少粉絲封他們為「賦豪CP」。提到這個稱呼，MC表示無所謂：「不過『賦豪CP』係上次開騷嘅主題，我哋分咗手㗎喇！」Kaho說︰「上次開騷嘅歌比較同『賦豪CP』有關，今次會以兄弟、友情為主。其實邊個稱呼都無所謂，我相信我同MC就算係CP又好，兄弟又好，大家都會鍾意我哋之間嘅化學作用。」

 

　　雖然入行不算久，但二人曾經歷低潮。30歲的Kaho在18年出道成為創作歌手，但入行第二年便遇上艱難時期，「當時經歷社會問題，加上疫情開始，嗰兩年好難捱，工作少咗，無乜演出機會，曝光少、收入少，嗰陣要咬緊牙關，真係幾難捱。」捱過低潮的他，今年推出雙碟大碟《Learning Curve》，事業更進一步。至於去年正式出道的MC，星途看來一帆風順，單曲如《反對無效》及《記憶棉》等大受歡迎，年初更獲頒「叱咤樂壇生力軍男歌手金獎」。他自言最難捱的時光，正是參加ViuTV選秀節目《全民造星II》之時，「當時經歷緊比賽嘅壓力，同時又經歷緊家庭問題，對未來好迷惘，係幾黑暗、難捱。」

 

MC一出道即成為新人王，橫掃各大頒獎禮新人獎。（網上截圖）

 

MC自認愛細粒女仔

 

　　二人相當老友，在「快問快答」環節更互相玩踢爆。提到彼此優點，他們互笠高帽，Kaho大讚MC︰「又靚仔、唱歌又好聽，身材又好，企喺佢隔籬，我會慚愧點解永遠都追趕唔到佢。」MC則欣賞Kaho的音樂才華，「Kaho優點係識寫歌，佢好多首作品我都非常鍾意！」缺點方面，MC笑說︰「Kaho成日覺得自己好幽默，但身為朋友一定要畀反應佢。」Kaho則踢爆MC喜歡大力拍打他的屁股，MC聞言說：「我會助跑衝上前打佢pat pat，見到佢痛我會好開心，哈哈！」

 

　　至於粉絲們最關心的擇偶條件？原來他們十分了解對方，Kaho率先大爆MC喜歡的類型︰「Cute（可愛）！」MC解釋︰「我鍾意可愛啲嘅女仔，細細粒。鑑於我嘅身高，我都希望搵個身形矮小嘅女仔。」Kaho則鍾情成熟女生，「我鍾意思想、打扮成熟啲嘅女仔。」看來他們不用擔心爭女朋友了。

 

轉載自: 晴報

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