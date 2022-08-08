  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

08/08/2022

新一輪消費券發放 市民手緊難振市道 分期派損購物慾

#電子消費券 #陳茂波 #優惠
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】新一輪電子消費券昨起分階段發放，首期2,000或3,000元先「落袋」。財政司司長陳茂波預料，首日有近130億元消費額注入市場，對本地經濟起提振作用。

 

消費券發放，不少商戶趁機推優惠吸客。

 

　　昨日所見，部分商場確人山人海，有人將消費券花費在大額的電子產品；惟有零售商指近月生意淡靜，消費券分多期發放，令消費氣氛大減。有學者指環球經濟不景，加上外圍局勢不穩，本港通脹升溫，市民寧積穀防饑，花錢趨謹慎，料無助帶動本地經濟增長。

 

　　今輪消費券，八達通分3期發放，其餘5個支付平台亦分2期發放。陳茂波昨在網誌表示，昨起向約636萬名合資格市民分期發放消費券，總額逾300億元，其中約621萬人收到首期2,000元，另約15萬名新登記或新來港人士，可獲發首期3,000元，即意味有近130億元的消費額注入本地市場，提振經濟。

 

有服裝店酒樓指 生意遜上輪

 

　　昨天所見，購物區如銅鑼灣人頭湧湧，不少市民提著多袋「戰利品」。剛滿18歲的蔡小姐計劃用消費券購買iPhone，「但分幾次派發，唔可以即刻夠錢買」；張小姐則表示，已全數用於購買美容院套票。

 

　　CASETiFY銅鑼灣店昨午大排長龍，不少人以消費券付款，店員王小姐指每人至少購入2個手機殼，即人均消費約800至1,000元。

 

有服裝店指約60%顧客用消費券，但銷情明顯較上輪差。

 

　　時裝店the life etc創辦人Jasmine亦說，昨早已有約10宗生意經網上以消費券成交，人均逾700元，上輪消費券帶動20至30%生意增長，相信今輪相若。但另一服裝店ROJITA職員陳小姐稱，昨約60%顧客使用消費券，銷情明顯較上輪差，認為分拆發放令市民購買慾大減。

 

學者：分拆3期太多

 

　　聯邦酒樓董事總經理譚兆成表示，昨未有市民訂枱食飯，形容與去年及上一輪相比都遜色，直言近月經濟轉差，整體生意跌10%，晚市更跌20%，相信市民多用消費券購買日用品或電器。

 

　　香港美容業總會創會主席葉世雄說，業界6至7月生意跌20至30%，認為今年「無暑假」打亂計劃，加上過去多次停業下，復業後消費者仍未敢購買套票，而今輪消費券被分拆多次派發，「（市民）使錢都手緊咗。」

 

　　中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，消費券分期派發，原可延長消費力，惟「分3期太多」，加上全球經濟不明朗，加上外圍局勢不穩，本地通脹加劇，市民寧可積穀防饑，更審慎消費。

 

轉載自: 晴報

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#電子消費券 #陳茂波 #優惠

更多世事政情文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk