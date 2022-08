《聲夢2》林二汶力保最低分學員 JW爆喊警告要「殺人」

【晴報專訊】無綫歌唱比賽《聲夢傳奇2》前晚第八集再有學員被out,藍隊導師林二汶以學員蕭呈謙(Nicole)潛質優厚為由力保愛將,決定踢走成績較佳、年紀最大的金永衡(金仔)。另一導師王灝兒(JW)替金仔不值而淚流滿面,嬲爆向二汶咆哮︰「如果下次Nicole無好表現,我會殺死你!」

前晚一集中,紅隊憑出色表現反勝藍隊,結果藍隊總監陳奐仁、導師林二汶、王灝兒及布志綸要商量淘汰哪位學員。淘汰人選包括全場最低分、僅得四分的蕭呈謙、唱《信自己》得五分的侯雋熙(Duncan),以及獲七分的29歲金永衡。JW提議淘汰Nicole:「佢爭啲技巧,佢要改善嘅嘢唔係短期內可以改到。」不過,二汶一心力保小妹妹︰「長線見到呢個小朋友有潛質…如果佢真係有星途,何必嘥咗佢?」陳奐仁亦同意Nicole有獨特優勢:「佢可以咩都唔使做,都一樣得人鍾意,二汶相信佢,我都相信二汶。」

(左起)藍隊陳奐仁及二汶主張淘汰金仔,令JW激動得掩面痛哭。(網上截圖)

全場O嘴網民鬧爆

金仔從容接受賽果,有大將之風。

清純可愛的Nicole有觀眾緣,但表現麻麻只得四分。

及後,二汶竟提議淘汰唱《垃圾》獲17分佳績的陳昊廷(Timothy),認為對方潛力有限;Timothy導師JW激動反對說:「我真係foul唔到佢,值得擁有多一次機會。」雙方多番拉鋸後,二汶寧願放棄欠缺「超越自我」精神的金仔,也要保住Nicole;替金仔不值的JW激動落淚,她嬲爆說:「I will kill you if Nicole hasn't done anything good next time(如果下次Nicole無好表現,我會殺死你)!」當陳奐仁宣布金仔被out時全場譁然,連紅隊導師亦表現得難以置信,相反金仔從容接受結果。節目後,不少網民留言鬧爆賽果不公,並對二汶偏心Nicole非常不滿;而金仔昨日有份出席《聲夢2》活動,他認為自己在學員中突破最少,所以早有心理準備被淘汰。

(左起)紅隊的李幸倪、郭偉亮及泳兒對金仔出局齊齊O嘴。