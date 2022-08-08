外界憂MIRROR患創傷後遺症 張敬軒︰有專業輔導人士跟進

【晴報專訊】MIRROR演唱會事故發生逾一星期，一向疼錫鏡仔的張敬軒（軒仔）昨日出席活動，提到早前低調協助12子及相關舞者接受心理輔導，軒仔強調只是小事，任何人有需要他都會伸出援手。對於外界擔心12子或有創傷後遺症，軒仔表示有專業人士照顧他們，相信他們能撐過來。

軒仔指暫時不會打擾MIRROR，但對他們的意志力及心理質素有信心。

張敬軒昨日出席港鐵活動，他透露現時偶然亦會乘搭港鐵︰「有時路面塞車，又趕時間去下一個活動，我就會即刻『跳車』…發哥（周潤發）係好榜樣，佢都成日搭公共交通工具。（搭車時有無人要求影相？）都有嘅，其實對自己嚟講都係一個認可，當然以唔阻住其他人為大前提。」

另外，提到男團MIRROR的紅館事故，問軒仔可有慰問12子？他表示︰「個別成員啦，我同花姐（MIRROR經理人黃慧君）都有聯繫，相信花姐會睇住佢哋。佢哋目前嘅狀態一定唔好㗎啦，作為表演者，發生呢啲意外係好大嘅打擊，每日都要調整心情。」對於呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）被批意外後仍繼續表演，軒仔認為兩人需要時間治療創傷，籲大家給他們更多關懷與空間。

軒仔盼外界給予Edan（左）及Anson Lo更多關懷與空間。

授人以漁冀建良性循環

軒仔又以已離世的愛犬為例，重提當年經常陪狗仔到動物醫院，期間不時看到小動物過身，壓力極大，患上嚴重的創傷後遺症。問12子是否有創傷後遺症？他避談道︰「我唔知有無醫生治療，但知有專業輔導人士去照顧佢哋。」而事故後，軒仔義不容辭幫忙，他強調︰「寧願唔使幫呢啲忙，好多dancers我都有合作過，阿Mo（李啟言）都有喺廣告上合作過，我好心痛。今次係業內嘅事，任何人有困難我都會咁做。」

至於近日開個唱的Tyson Yoshi，表明會向軒仔學習，軒仔謙稱︰「我自己都有做production（製作），安全同技術一直都睇得好緊…其實呢20年我都係賺番嚟，無嘢係應份得到。正所謂授人以漁，我以前都受咗好多前輩嘅恩惠，都係良性循環啫。」