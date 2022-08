ALL IS WELL無衰退

2008年的美儲局主席伯南克,不斷對市場講ALL IS WELL無衰退,但NBER(National Bureau of Economic Research),一個被美政府公認為唯一可以確認美國經濟是在衰退或擴張的機構,就謂伯南克講ALL IS WELL時,美國經濟已陷衰退。

為甚麼伯南克會講大話?不能怪他,因為自格蘭斯班入主美儲局起,市場已將美儲局視為個宣傳機構,所為及所言,都是為白宮政策鋪路。而NBER則仍是個學術機構,較肯講「真話」,而這「真話」是在人走茶涼之後才講,不傷當事人。只有我等寫稿佬,無乜嘢好寫,才於2022年今時,翻伯南克2008年的舊帳,不是跟他過不去,而是你信幾多美政府數據,權貴之言,作出準確的信與不信決定,才不致買錯邊,因為市場有不少精明腦袋,有眼睇,你講我就信呀!唔好當我哋係羊媽媽呀!

(iStock)

上周五(5日)的美7月就業數據,好到離譜。就業職位增長逾50萬個,而市場共識就悲觀到離譜,認為只增25萬個職位左右。南轅北轍,市場怎會錯得這麼離譜?

美儲局一直重視職位空缺(Job Opening)這個數據,職位空缺多,即是公司/廠家要人多,就業點會不好?事實上,圖一所見,凡職位空缺下滑之時,美經濟就會陷衰退,2001年、2008年、2020年均見出。今時職位空缺已較今年3月高位下跌逾9%,再跌下去,會否衰退又現?

在上周四(4日)公布的新申領失業救濟人數達到8個月來新高,而持續要失業救濟人數亦見出4個月來新高(圖二),真個:有人辭工/被炒歸故里,有人漏夜趕工場?再看埋8、9月的新增職位和申領失業救濟人數就見真章。

就業數據人數勁,美儲局可以大手加息,申領失業救濟人數勁,美儲局就要在加息上縮手。股市/債市升跌,都看這些就業情況。

就業數據被公認是最後確認經濟衰退的指標,為何美儲局仍迷戀此指標?無他,最後的指標,就可以有多些時間講ALL IS WELL,美儲局作為調控經濟的機構,最不能忍受的是Not Well,出亂子。就一如當去年通脹已上升逾5%、6%時,美儲局仍擴廣「通脹暫時論」,然後180度轉軚話通脹高到不得了,不可接受。結果?遠在香港的閣下,你的強積金就出現了有史以來的最大減值,因為強積金的基金經理集體中伏了。

要確認有無衰退,有很多前置指標,美國經濟動力逾7成是靠美國人的消費。而密歇根消費者信心指數是先行者,另外就是悲慘指數(Misery Index),月光族,在出糧前一周就是最悲慘,要捱杯麵。這兩個指數近日均反映美國消費者齊聲喊慘(見圖三),但美儲局是聽不見,因為美儲局認為人心易變,可以一下翻天。美消費者感覺NOT WELL也就不必過分重視。

如果美打工仔消費者被告知公司會結業,又或自己會被炒魷時,又會否喊慘?美國不少公司已公布了裁員計劃(圖四),會在未來數周執行,這又肯定會增加了新申領失業救濟人數。

在金融市場層面,就有那講到老掉牙的息率倒掛(圖五),不過美儲局又是不重視的。當美儲局認為ALL IS WELL無衰退,仍大手加息(圖六),就會出現在衰退中加息之事,而這正是伯南克的博士論文所批評,1930年代的財金官員,在經濟衰退中加息,使經濟及金融市場死多兩錢重,故他應付之法是QE。

衰退中加息,股市怎樣?圖七或有啟示,當美儲局講ALL IS WELL時,閣下或要準備ALL MAY NOT WELL。自己執生。

投資涉風險,每投資者承受風險程度不一,務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。