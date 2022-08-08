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08/08/2022

ALL IS WELL無衰退

#伯南克 #NBER #美國經濟 #就業數據 #經濟衰退
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　　2008年的美儲局主席伯南克，不斷對市場講ALL IS WELL無衰退，但NBER（National Bureau of Economic Research），一個被美政府公認為唯一可以確認美國經濟是在衰退或擴張的機構，就謂伯南克講ALL IS WELL時，美國經濟已陷衰退。

 

　　為甚麼伯南克會講大話？不能怪他，因為自格蘭斯班入主美儲局起，市場已將美儲局視為個宣傳機構，所為及所言，都是為白宮政策鋪路。而NBER則仍是個學術機構，較肯講「真話」，而這「真話」是在人走茶涼之後才講，不傷當事人。只有我等寫稿佬，無乜嘢好寫，才於2022年今時，翻伯南克2008年的舊帳，不是跟他過不去，而是你信幾多美政府數據，權貴之言，作出準確的信與不信決定，才不致買錯邊，因為市場有不少精明腦袋，有眼睇，你講我就信呀！唔好當我哋係羊媽媽呀！

 

（iStock）

　

　　上周五(5日)的美7月就業數據，好到離譜。就業職位增長逾50萬個，而市場共識就悲觀到離譜，認為只增25萬個職位左右。南轅北轍，市場怎會錯得這麼離譜？

 

 

　　美儲局一直重視職位空缺（Job Opening）這個數據，職位空缺多，即是公司／廠家要人多，就業點會不好？事實上，圖一所見，凡職位空缺下滑之時，美經濟就會陷衰退，2001年、2008年、2020年均見出。今時職位空缺已較今年3月高位下跌逾9%，再跌下去，會否衰退又現？

 

 

　　在上周四(4日)公布的新申領失業救濟人數達到8個月來新高，而持續要失業救濟人數亦見出4個月來新高（圖二），真個：有人辭工／被炒歸故里，有人漏夜趕工場？再看埋8、9月的新增職位和申領失業救濟人數就見真章。

 

　　就業數據人數勁，美儲局可以大手加息，申領失業救濟人數勁，美儲局就要在加息上縮手。股市／債市升跌，都看這些就業情況。

 

　　就業數據被公認是最後確認經濟衰退的指標，為何美儲局仍迷戀此指標？無他，最後的指標，就可以有多些時間講ALL IS WELL，美儲局作為調控經濟的機構，最不能忍受的是Not Well，出亂子。就一如當去年通脹已上升逾5%、6%時，美儲局仍擴廣「通脹暫時論」，然後180度轉軚話通脹高到不得了，不可接受。結果？遠在香港的閣下，你的強積金就出現了有史以來的最大減值，因為強積金的基金經理集體中伏了。

 

 

　　要確認有無衰退，有很多前置指標，美國經濟動力逾7成是靠美國人的消費。而密歇根消費者信心指數是先行者，另外就是悲慘指數（Misery Index），月光族，在出糧前一周就是最悲慘，要捱杯麵。這兩個指數近日均反映美國消費者齊聲喊慘（見圖三），但美儲局是聽不見，因為美儲局認為人心易變，可以一下翻天。美消費者感覺NOT WELL也就不必過分重視。

 

 

　　如果美打工仔消費者被告知公司會結業，又或自己會被炒魷時，又會否喊慘？美國不少公司已公布了裁員計劃（圖四），會在未來數周執行，這又肯定會增加了新申領失業救濟人數。

 

 

　　在金融市場層面，就有那講到老掉牙的息率倒掛（圖五），不過美儲局又是不重視的。當美儲局認為ALL IS WELL無衰退，仍大手加息（圖六），就會出現在衰退中加息之事，而這正是伯南克的博士論文所批評，1930年代的財金官員，在經濟衰退中加息，使經濟及金融市場死多兩錢重，故他應付之法是QE。

 

 

　　衰退中加息，股市怎樣？圖七或有啟示，當美儲局講ALL IS WELL時，閣下或要準備ALL MAY NOT WELL。自己執生。

 

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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