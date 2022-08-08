炫富會被嘲、「嗌窮」最正確！婚姻、人脈、尊嚴通通受困於錢？如何避免淪為低端人口？

如今，窮的概念愈來愈廣：在社交平台上，關於「窮」、「沒錢」、「月光」、「沒存款」 、「上車」的話題總是能迅速引起共鳴；在互聯網上，一個人炫富會被嘲，而與之對應的「嗌窮」則是一種人人具備的自由和政治正確。

根據香港政府統計處最新公布，2022年第一季就業人士，每月入息中位數只有20,000元。當中：男性月入中位數為21,000元；女性月入中位數為18,000元。

與2021年第4季相比的話，微薄的收入不僅要跑贏物價上漲、通貨膨脹，還要跑贏同齡人、跑贏社會的各種標準，不少人即便已經年薪遠超同齡人的平均水平，對金錢的情緒依舊充斥著不滿、渴望和焦慮。

（圖片由作者提供）

如今，窮人不再是傳統意義中收入低、吃不飽、穿不暖的人，而更多指向在消費者社會中，具有消費缺陷的人：穿甚麼風格的衣服？用甚麼牌子的電子產品？看甚麼類型的展？是甚麼App的會員？消費物品的差異幾乎成了每個人顯示自己與別人不同的唯一方式。

打開社交網絡，你會發現現在連廢青的標準也變得愈來愈高。周圍的人都背Hermes、Chanel，而我背MK，就是窮人。

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互聯網讓原本隔離的不同群體有機會窺視到彼此的生活，於是，長得漂亮的發現還有人更漂亮，賺錢多的發現別人賺的更多，買了屋的發現別人的房子更大，不同階層的人通過社交網絡，共享著相似的生活標準，無論現狀如何，永遠都有別人比你更快、更好、賺得更多，窮人或富人，精英或廢青，人人難逃焦慮。

自己無論是外貌還是家境、人脈、眼界都落後於同學，愈往上爬愈艱難、見得愈多愈痛苦。

窮，幾乎成了這代年輕人自我認知的一種共識。

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我們可以將之總結為錢壓在年輕人身上的三座大山：消費自由、同輩壓力、

安全感乃至尊嚴。

金錢不僅帶給人們做某件事的自由，也帶給人們拒絕做某件事的自由：足夠有錢才敢裸辭、足夠有錢才敢和老闆頂嘴、足夠有錢才敢提分手。

男性更需要用錢開啟一段關係：表白、戀愛、結婚；而女性更需要用錢拒絕一段關係：分手、離婚、不婚主義、這或許意味著，女性的確可以通過消費在男權社會獲得一部分自由；但與此同時，女性因為錢帶來的消費力而獲得地位提升，本質上還是誰有錢誰就是大的消費邏輯。

所以，重要的不僅是性別、階層，而是權力關係的判定，依舊受困於錢。

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貧者愈貧，富者愈富，貧富差距是我們這世代最嚴重、最需要面對的問題。低利率不是短期現象，美國的貿易戰都將不會停止，各國抬出減息等寬鬆政策，導致貨幣貶值，若不想辦法扭轉，你我手上的錢，只會愈變愈薄，淪為低端人口。

貨幣戰＋利率＝窮人的苦日子、有錢人的好日子。

長期的低利率環境，將社會分成兩種人，第一種是採取行動、尋找投資機會的人，二是看著住自己賺來的辛苦錢在銀行裏愈放愈無價值的人。

如果個人沒有任何作為，最好的投資，不是甚麼房地產股票債券，其實就是自己。

把握每一天，不斷學習，讓自己的視野變寬、格局變高，長期投報率動輒十倍、百倍、甚至千倍以上。