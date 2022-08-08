張智威：油股等呢個位吼！盈警股一股不留為上策？國泰有得諗？

嘉賓：信誠證券聯席董事 張智威

行政長官李家超公布，本周五起7日檢疫酒店隔離改為「3+4」 ，即3日酒店隔離及4日家居隔離。旅遊股國泰(00293)一馬當先，半日升逾2%，可追嗎？國際油價持續下跌，已蒸發俄烏2月底開戰以來的所有升幅，後市仍可憧憬？多隻股份發放盈警，包括微創醫療(00853)及金斯端(01548)等，半日分別跌近7%及3%，「一股不留」為上策？天齊鋰業(09696)上市不足一個月獲納入深港通下的港股通名單，能否部署？

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