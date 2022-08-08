【路路看天下】手機月費計劃條數究竟點計？

每次處理手機服務合約事宜，我都會頭痛腦爆，明明一、兩年才處理一次，偏偏每次都令我力竭筋疲。本來嘛，續約還是轉台，不過就是「錢」的考量，覺得月費合理即可簽約，沒甚麼值得抱怨，討厭的是，服務供應商硬要把簡單的月費計劃複雜化，煩死用戶方肯罷休。

老媽的手機服務合約將於九月到期，昨天我跟不同的服務供應商往往來來幾通電話，搞了半天，鬥智鬥力，彷彿耗盡半生精力。

究竟是我蠢，永遠搞不懂服務計劃內容？還是我貪，不停shop around？

事情最初的膠著點，是因為現行供應商規限，只有合約登記本人才有權了解續約優惠詳情，算是我可以提供一概登記人（即老媽）的個人資料作核實，也不能代她作進一步查詢。

明白這是保障個人私隱的措施，但對於一個行將八十歲的長者，有能力了解甚麼是4G、5G、42Mbps高速下載和 10GB本地流動數據嗎？分得清甚麼是網內短訊（SMS）、多媒體短訊 （MMS）和國際短訊嗎？

（網上圖片；圖片由作者提供）

閑人心想：過往又是誰代老媽處理呢？實情是兩年前老媽無厘頭跑去換了這個智能電話，月費不得了，終於捱到約滿，我還不出手撥亂反正，更待何時？

當然，我可以帶著老媽直接到門市處理，但想到要她在門市呆站呆等，也是一種折騰，何況今時今日，明明很多事情都可以電話或於網上處理，幹嗎我要這樣傻？還要拖著老媽一起傻？

引刀成一快，不如直接轉台，改用我的名字來登記，從今以後即可由我處理，由是，就開始了那半天的「尋找電訊供應商之旅」。

本地電訊供應商表面不外幾位龍頭大哥，但所提供的手機月費組合，五花八門日日新，算是同一供應商，同一服務計劃，由我主動call in聯絡他們，還是他們來電cold call，收費、優惠往往大不同。

就以月費為例，他們cold call提供的服務計劃最是便宜，較一般低10% - 15% ，合約年期亦可討價還價由36個月下調至24個月。

可見，我shop around並不是因為「貪」，是因為「慳」! 但在shopping的過程，一定要保持高度清醒，稍一不慎，隨時得不償失。

我跟其中一間供應商的銷售人員聯絡時，開宗明義告訴他，手機用戶是我的老人媽媽，純粹本地打出打入的通話數據及WhatsApp流動數據已然足夠，月費計劃取「最基本最簡單最便宜」即可。

結果，就是出人意表！

他推薦了一個月費@$554、簽約36個月的5G計劃給我，並說了一大堆聽起來超級無敵、世間罕有、可一不可再的所謂優惠，聽完之後，我不但覺得好煩好亂好頭痕，還覺得自己很窮，我窮到一點，完全沒法說服自己，為老媽繳付@$554 x 36個月合共$19,944的手機費用，為的是讓她跟四姨七嬸九姑婆打牙骹！

說好了的「最基本最簡單最便宜」的月費計劃呢？

此仁兄憑著三吋不爛之舌，繼續溫馨提示：「此計劃尚有一項價值$8,300的現金回贈，拿著此現金券到門市，只需補貼$1,000，即可選購最新智能手機iPhone 13 Pro Max 。」

嘩！驟看此優惠真箇「筍到無朋友」，幾百蚊月費即賺來巨額回贈，還有新機可用，名副其實「機」不可失！

我沒有狂抓，實實在在的跟他計數：

（網上圖片；圖片由作者提供）

1. 現行一般 5G月費約 @$200之內。

2. 跟他推薦的@$554計劃，同樣是5G計劃，數據用量當然有分別，差額是每月$354。

3. 36個月的合約，差額總值為 $12,744。

4. 假設素人一個，沒甚麼優惠現金券在手，直接登入Apple官方網站，最低價可以$9,399購買一部 iPhone 13 Pro Max。

5. 以月費差額$12,744減去$9,399淨機價，其實多付了$3,345。

「明明隨便一個阿茂阿壽行入舖頭都可以$9,399買部新機，呢個plan要我比凸$3,345，條數究竟點計？」措辭用字可能令閑人誤會，其實我已經盡量平心靜氣。

對方無回應，靜過太空的5秒過去，他終於想起：「數據、速度有分別！」

「呢一點，你一早講過！」他短暫失憶，我必須秒速回應以作提示。

「還有其他免費增值服務，如電視節目、串流音樂、未使用之數據滾存至下一個月、密碼管理、手機消毒、生日禮遇等等……」他自顧自繼續補充。

說好了「老人家只懂以本地電話打出打入及WhatsApp跟姨媽姑姐打牙骹」，無限本地通話數據已足以令老媽開心盡情講到嘔，何解我要為了這些老媽肯定不懂得用的所謂增值服務，付出更多？何況，我們根本不需要添置新手機！

希望銷售人員並非存心強迫消費，就算背後動機確實如此，商業世界，也無可厚非，但最低限度，試著從用家角度了解一下，以作出相對切合可行的建議。

人口日益老化，電子科技卻日新月異，對於銷售人員所用的術語、所謂的服務，不少消費者都是一知半解，以我推想，若老媽聽著這$8,300現金回贈，一定覺得「超筍」，順理成章答應簽約。

其實，我也快將成為長者，更加難以緊貼市場，早晚注定一舊雲，到時唯有回歸固網通話模式……假如到時仍有固網服務的話！

（網上圖片；圖片由作者提供）