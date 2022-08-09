被賤嘴KOL人身攻擊似「毒男」 岑珈其高EQ回應︰樣衰我改唔到

【晴報專訊】由岑珈其主演的港產片《緣路山旮旯》近日上映，片中珈其與多位女神包括余香凝、蘇麗珊等有感情線；不過，有毒舌KOL卻在FB發帖力數珈其不是，狂轟其毒男樣追女的劇情離地，更寫道︰「想坐時光機欺凌佢，欺凌到佢大個唔敢做演員。」而珈其特意在帖文留言回應︰「樣衰我改唔到，我會努力再做好啲演出。」盡見風度。

32歲的珈其近年密密拍戲，加上經常現身ViuTV拍劇及綜藝節目，人氣急升。珈其於上周四公映的電影《緣路山旮旯》中首當男主角，身形矮小的珈其在片中穿梭於五位女神級演員當中，包括余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊及張紋嘉，「美女與野獸」的組合惹人妒忌；而該片在北區及離島等多個山旮旯地方拍攝，畫面唯美。

《緣路山旮旯》上周一舉行首映禮，珈其一拖五享盡艷福。（資料圖片）

珈其與余香凝經常合作，二人在戲中談情未見突兀。

網民留言力挺

然而，日前有KOL在自家FB專頁寫影評，狠批珈其是毒男兼樣衰。該版主寫道︰「我忍受唔到方便LOSER（失敗者）代入嘅男主角，配埋一堆靚/高過男主角太多嘅女角，佢哋任何稍為親密嘅感情戲都毫無說服力」、「想跳入個SCREEN（大螢幕）打佢，想坐時光機欺凌佢，欺凌到佢大個唔敢做演員。」句句狠毒。

面對無理負評及人身攻擊，珈其前日特地到帖文下留言反擊︰「多謝你嘅分享，我嘅樣衰令你難受，影響到你唔好意思，但我真係好鍾意做演員，就算你坐時光機返去我以前細個欺凌我，我都會想做演員。樣衰我改唔到，但我會努力再做好啲演出，希望將來可以得到你嘅支持。」珈其的高EQ回應獲大批網民讚好，齊齊聲討該版主，事主亦急急致歉︰「說得太過，還請見諒。」昨日本報聯絡珈其，他卻拒絕多言︰「唔好意思，費事回應太多。」

珈其早前為YouTube頻道「試當真」拍片，愛妻亦粉墨登場，順道放閃。（資料圖片）

游學修開腔讚實力派

游學修（左）與珈其識於微時，忍不住出po幫老友發聲。（IG圖片）

事實上，現實中的珈其兩年前結婚，現育有一歲多的兒子岑彥臻，婚姻生活美滿，絕非毒男。另一邊廂，多位圈中好友紛紛開腔支持珈其，游學修在IG上載合照為老友平反︰「踩一個唔係靠樣嘅演員樣衰，就好似讚緊佢係實力派咁。」至於「文青女神」袁澧林亦在IG限時動態轉發該毒舌KOL的帖文，更寸爆對方︰「如果細個不幸遇上你呢啲大人，地球上就少一位絕好演員！」

珈其（左二）在《膠戰》系列獲封「爺爺」，火爆形象深入民心。（資料圖片）