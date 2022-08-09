明晚美國公布7月通脹數據，有甚麼好講？無乜好講，因為講來講去講Headline CPI，講Core CPI，都是廢噏，因為二十世紀的新通脹是另類通脹。

今天文是用筆者在1997年4月16日及18日的文組成，一字不改，供大家考慮，甚麼是二十世紀的新通脹，有被關注到嗎？

二十世紀的新通脹（1997年4月16日）

近日股市備受美國通脹上揚壓力的困擾，昨晚美國公布3月消費物價只微升，已說明這類通脹壓力或過慮。真正的通脹壓力，應來自我們未所經歷的二十世紀新通脹：資產通脹。

過往的通脹可以因工資、原料價等上升，導致成本上升，從而使售價（物價）上升，但在今時這種通脹成因已減弱。

共產主義政權解體、開放，和發展中國家的經濟、交通進步，使到這些地區的廉價勞動力，能加入世界勞工界的搶飯碗行列。六、七十年代，香港接了不少美國單，此即香港工人搶了美國工人的飯碗。八、九十年代，中國亦接了不少美國單，此即中國工人又搶去了香港工人，從美國工人搶過來的飯碗。一級搶一級，工資愈搶愈低。這個全球無產階級團結起來，互搶飯碗，一旦開啟，便很難停下來。可以說全球工資廉價化是主流。一般的香港打工仔，哪敢再奢望薪金年增三十巴仙？當薪金增幅只能追及通脹率時，由工資上升而引發出來的通脹，實屬有限。

在今日事事講包裝的社會中，商品的原料成本，可能不及包裝或宣傳費的支出。加上交通發達，運輸費較以前相對平得多，甲地貨貴，可以由乙地輸入頂上。大家到超級市場看看罐頭的產地來源便知。所以，這幾年來全球的消費物價指數，相對地穩定，亦間接說明原料成本不易促使物價揚升。

不濫印鈔通脹不來

另一個誘發物價狂升的原因，是政府濫印鈔票。人民一旦對貨幣失信心，物價可在一日內數升。這種通脹在金融制度相對健全的美、港等地區，不易發生，故亦不足慮。

不過，在二十世紀中，我們將面對一種我們在之前未見過的通脹：資產通脹（Asset Inflation），如閣下能掌握到這個通脹的趨向，財富將可滾滾而來。

社會財富帶來通脹

自二次大戰以來的和平，和戰後出生一代步入中年，使到社會上累積了一定數額的財富。就算打工仔今時加薪少了，但打工仔的財富仍較十數年前為多。一旦這些財富集中投向某些資產，這些資產價值便會急升。股票、郵票、樓、古董、紅酒等都可以是這類被「投中」的資產。

一般的食品、衣服物價，漲極也有個譜，因為食飽了，便不會再食；衣櫃塞滿了，便不用再買衫。但只要有錢，股票、郵票、樓、紅酒等的需求量，可以是上無止境。亦因為如此，這些物品的升幅是以倍計，而斷不像通脹率那樣，只以百分點計。

不同年齡不同需要

人在不同年齡中，對生活有各式各樣的需求。後生之時重物質，故牛仔褲、Walkman、名牌服飾等，會被追捧。中年之後重視退休保障和消閒，故金融投資、玩藝受重視。

由於中年人掌握較大量的社會財富，當他們將財富投向這些金融資產時，這些金融資產便有升幅，即其價格貴了。所不同的是，牛仔褲價格貴了，買的人會愈來愈少，但金融資產價格貴了，會吸引愈來愈多的追捧者。因此，牛仔褲的價格升幅有其自制性，金融資產的升幅可以無自制性，故近年美股升完又升，港樓價升完又升，請不要笑買者癡，而是世界變，二十世紀的資產通脹出籠。

資產通脹易升難跌

金融資產價格上升的制約性，有三條：一、資產價不升反跌；二、收益大幅回下至零；三、中年人步入老年，再不手握財富，又或因退休而要估出已持有的金融資產。

無論你是否參與這個金融資產的買賣，可以肯定的是，你的生活、財富，定受這個世紀的新通脹：資產通脹所影響。在這種通脹的肆虐下，你該怎辦？

（iStock）

資產通脹的大限（1997年4月18日）

未來十年，全球的資產通脹雖會大盛，有機會為大家帶來財富，但凡通脹都不是好東西，大限一到，凡脹的，都會爆。這個大限在何時？

物價通脹熾烈時，每一個人都受害。就算是貨物供應商，也會因來貨愈貴，顧客愈少而終無生意，故人人都樂意去消滅物價通脹於萌芽狀態，這類通脹的為禍，相對不烈。但資產通脹則不是，凡參與者都愈來愈富貴。過往數年有買股、買樓者便知資產通脹有多好。故人人都喜見資產通脹坐大，而不去防範，一旦爆發，其害至烈。公元2020年，即距今二十三年許，會是當前資產通脹的爆煲年。

資產通脹及急跌原因

如我們承認，戰後出生第一代，步入中年，在擁有較多財富後，會將財富投資，誘發當前的資產通脹，則當這些戰後出生第一代退休，要沽出之前購入的資產，去維持其生計時，金融資產便會由被吸納，轉為被沽出，這些金融資產的價值，將難免急跌。

長揸股票未必行得通

樂觀的人會認為，年輕一代，可以買入這些資產。事實上，並不容易。

一、戰後出生的第一代，人數較戰後出生的第二代多，故第一代人的總資產會較多；二、當金融資產愈來愈漲時，每個人終身工資所可購得的金融資產，會相對地少。二十多年前，初畢業大學生的每月薪金，能買到逾六平方呎的樓，但今時只可買到三平方呎的樓。再二十年之後，能買幾多呎的樓？要戰後第二代承接第一代的全部資產，如不是靠遺產承繼，一就是戰後第一代要賤賣資產，一就是戰後第二代要賺多很多。哪一個可能性較大？

目前美國最多人的年齡組，是35至39歲，香港最多人的年齡組是30歲至34歲。換言之到公元2018年，大部分美國人會屆60歲退休。到公元2023年大部分香港人亦屆60而退休。是故2020年可以是資產通脹的大限。

不過這個大限是可以提前來臨。如戰後第一代提前退休，便要提早變買金融資產。一個可能的誘因，是美國經濟變壞，使較年老一輩，亦即戰後出生的第一代，出現大量失業。又或者投資者對所追捧的金融資產項類，有所轉變。

就是因為多了這兩個變數，長揸股票或某類金融資產的策略，未必再行得通。

目前美股的牛市是受大量退休供款的支持，一旦因廣泛失業，而導致退休供款大減，美股的跌勢可以慘厲。

以前投資者較喜投資於美債，取其能保本。但當投資者變為只爭朝夕，只望賺取短線利潤，定愛股而棄美債。由於股票不一定可保本，對退休者言，買股不一定是好事。由例如近年本港樓價急升，亦是受到中產階級把其財富投入所致，當樓宇被視為投資工具，而非民生所需時，其價格必脫離一般人的購買力。從長遠言，這些現象都不是健康的。

保有本利才跑贏通脹

作為投資者，最大目的是攫取利潤，種種長線的「不健康現象」不能不被擱在一旁。要講社會道德良心，便只好接受在環球資產通脹浪潮中，變得愈來愈相對貧窮。要維持目前生活質素，又或更上層樓，便不能不加入這個資產通脹行列。

對於有良知的投資者，這是個苦惱的選擇。但無論有良知還是無良知，凡參與這個資產通脹遊戲的投資者，定要留意大限之期，及上述那兩個可以使大限提早來臨的變數，因為能保有本利而退的人，才是真正跑贏資產通脹的人，不然其輸將更慘。

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。