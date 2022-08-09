夏天出汗易爆熱痱，處理不當變濕疹？皮膚科醫生：衣著宜鬆身；中醫教飲這款常見飲品

香港夏天又熱又濕，絕對是大汗人士的剋星，而且容易爆發汗疹，俗稱熱痱。

醫生指易有汗疹人士，不宜穿緊身衣服進行戶外活動

有專科醫生表示，小童、戶外活動多均是高危一族，汗疹一旦處理不當，可誘發濕疹，提醒高危族勿穿緊身衣做戶外運動或外出，包括瑜伽褲。中醫師則建議，可多飲竹蔗茅根水、吃西瓜、冬瓜等食物清熱、補水。

皮膚科專科醫生林嘉雯

皮膚科專科醫生林嘉雯解釋，汗疹是汗腺排汗時遇上阻塞，造成身體無法正常排汗，因而產生皮疹，皮膚表面如胸口、腋下、背部、臀部、皮膚的皺褶部位等會出現紅疹，甚至痕癢，嚴重者會有水泡，如不慎刺穿水泡會形成皮屑。

勤清潔穿鬆身衣 毋須特別治療

林醫生指，汗疹常發於亞熱帶潮濕悶熱的地區，汗水不容易揮發，一般在新生嬰兒、肥胖、大汗、戶外工作及活動多的人士較高危，本港夏天更是求診旺季。對於汗疹與濕疹有何關係，她解釋，一般汗疹在加強通風、勤加清潔下，毋須經特別治療已可在3至4日後自行消退，不過，如情況嚴重者在抓癢下，容易誘發濕疹，「患有濕疹不一定會出現汗疹，但出現汗疹則可誘發濕疹」，患者會出現皮膚乾燥、紅色斑塊、脫皮等情況。

近年不少人愛穿緊身運動衣外出，包括瑜伽衫褲等，她說如緊身衣貼合皮膚表面，容易阻塞毛孔，並不適合高危人士穿着，尤其是經常需要進行戶外活動的人士，有機會因出汗過多引起汗疹，建議以鬆身棉衣取代緊身衣。如進行戶外活動時汗疹爆發，她建議以凍水清洗患處，並更換鬆身棉質衣服。

註冊中醫師劉震宇

註冊中醫師劉震宇表示，汗疹又稱為熱痱，多出現在胸口、背部、腋下、皮膚的皺褶等部位，「主要因身體有濕熱，但排不出，夏天外出會出汗較多，但衣服又不透氣」，導致皮膚出現丘疹、紅腫、水泡。他說體質偏熱為高危人士，平日會容易喉嚨乾、便秘、口氣大，夏天症狀亦會加劇。

中醫：可飲竹蔗茅根水清熱

劉醫師憶述，曾有騎師因為工作關係，需穿緊身衣服進行訓練，「他經常出汗，（衣服）又摩擦到身體」，最終誘發汗疹繼而引起濕疹，導致肩、背、胸口都出現紅疹。他指治療汗疹首要是避免穿緊身衣服，如長時間「焗住」會加重病症，若出現症狀應立即更衣及洗澡，改穿寬鬆衣服，亦要避免使用具敏感性及刺激性的止汗劑。

劉續說，從中醫角度，汗疹患者應清熱、補水，包括飲用竹蔗茅根水，多吃西瓜、冬瓜、節瓜等，天氣炎熱下飲凍飲亦可紓緩。