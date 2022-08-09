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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

09/08/2022

招聘要與時間競賽！實行Work From Anywhere！提供海外工作機會！科企5招吸引新世代！

#數碼轉型 #人才管理 #管理 #打工仔 #招聘 #職場
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　　疫情加速企業數碼轉型，為不少科企帶來商機，疫市拓展。有科企在港增聘逾100技術專才，發現畢業生人數追不上市場要求，為了與時間及市場競賽，以新管理方式及培訓，如沉浸式學習學院，吸引新世代加入。

 

新世代科技專才重視自主、彈性，同時學習能力強。（受訪者提供圖片）

 

看重從事項目 是否熱門範疇

 

　　企業解決方案供應商NCS去年決定升級轉型，公布重大的業務和人才雙轉型戰略，在香港大幅擴充團隊，引入外來技術人員外，更希望1年內招聘逾100名技術專才。當中包括BI分析師、數據科學家、DevOps工程師、雲計算專才、網絡保安等。

 

NCS香港主管陳文輝表示，年輕專才重視入職後可參與的項目，希望與熱門技術相關。（受訪者提供圖片）

 

　　NCS香港主管陳文輝表示，深切感受到IT行業求才若渴，情況比往年更為激烈，當中以20至30歲的新世代最為「搶手」。

 

　　陳文輝稱，在招聘過程中，除了要與時間競賽，爭取縮短內部行政程序，盡快落實聘請合適的人才，同時亦要看準時機，與年輕求職者談好工作內容，相關技術要求等。「年輕的技術專才，往往看重入職後從事的項目，是否最熱門的技術範疇，這和他們日後發展息息相關。」

 

　　為了吸引及留住新世代，該公司增投資源。如跟多間本地大學合作，除了參與有關機械人和數據分析的項目外，也積極招攬更多本地大學生加入成為N-tronauts。

 

　　在公司內亦建立一個為期5年的N-Nucleus計劃，為員工提供專業指導，培養剛畢業的畢業生進入職業生涯，並在經驗豐富的職業導向團隊帶領下磨練工作技能。

 

　　N-Nucleus畢業生將獲得新加坡國立大學或其他行業認可的專業認證，目前共有195名員工參與N-Nucleus並完成一至兩項認證。

 

　　明白到新世代重視工作與生活平衡，NCS自6月開始實行N-Power工作模式，即是work from home和work from anywhere的混合辦公模式，員工周一至周三回辦公室工作，周四可因應個別上司安排在家或回辦公室工作，周五則由員工決定是否在家工作。周五下午4時後是員工的me time，不鼓勵安排工作會議。

 

提供海外工作機會 重歸屬感

 

　　新世代在重視事業前途的同時，也重視公司的文化及形象。NCS設立Be Part Of The Extraordinary和Career Stories：Wind Down with NCS的社交平台項目，在YouTube和LinkedIn以人物採訪形式，透過生活、個性、學習背景帶出NCS的工作環境，顯示年輕IT專才如何在NCS發展，由職場新人變成業內人才，有助增加員工對公司更有歸屬感，過去一年已完成了數十個年輕IT專才的人物分享故事。

 

　　此外，為了滿足新世代期望的海外經驗，該公司支持員工到各地辦事處工作，幫助各地員工之間建立更強的夥伴，加強對公司整體運作的了解。

 

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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