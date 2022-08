招聘要與時間競賽！實行Work From Anywhere！提供海外工作機會！科企5招吸引新世代！

疫情加速企業數碼轉型,為不少科企帶來商機,疫市拓展。有科企在港增聘逾100技術專才,發現畢業生人數追不上市場要求,為了與時間及市場競賽,以新管理方式及培訓,如沉浸式學習學院,吸引新世代加入。

新世代科技專才重視自主、彈性,同時學習能力強。(受訪者提供圖片)

看重從事項目 是否熱門範疇

企業解決方案供應商NCS去年決定升級轉型,公布重大的業務和人才雙轉型戰略,在香港大幅擴充團隊,引入外來技術人員外,更希望1年內招聘逾100名技術專才。當中包括BI分析師、數據科學家、DevOps工程師、雲計算專才、網絡保安等。

NCS香港主管陳文輝表示,年輕專才重視入職後可參與的項目,希望與熱門技術相關。(受訪者提供圖片)

NCS香港主管陳文輝表示,深切感受到IT行業求才若渴,情況比往年更為激烈,當中以20至30歲的新世代最為「搶手」。

陳文輝稱,在招聘過程中,除了要與時間競賽,爭取縮短內部行政程序,盡快落實聘請合適的人才,同時亦要看準時機,與年輕求職者談好工作內容,相關技術要求等。「年輕的技術專才,往往看重入職後從事的項目,是否最熱門的技術範疇,這和他們日後發展息息相關。」

為了吸引及留住新世代,該公司增投資源。如跟多間本地大學合作,除了參與有關機械人和數據分析的項目外,也積極招攬更多本地大學生加入成為N-tronauts。

在公司內亦建立一個為期5年的N-Nucleus計劃,為員工提供專業指導,培養剛畢業的畢業生進入職業生涯,並在經驗豐富的職業導向團隊帶領下磨練工作技能。

N-Nucleus畢業生將獲得新加坡國立大學或其他行業認可的專業認證,目前共有195名員工參與N-Nucleus並完成一至兩項認證。

明白到新世代重視工作與生活平衡,NCS自6月開始實行N-Power工作模式,即是work from home和work from anywhere的混合辦公模式,員工周一至周三回辦公室工作,周四可因應個別上司安排在家或回辦公室工作,周五則由員工決定是否在家工作。周五下午4時後是員工的me time,不鼓勵安排工作會議。

提供海外工作機會 重歸屬感

新世代在重視事業前途的同時,也重視公司的文化及形象。NCS設立Be Part Of The Extraordinary和Career Stories:Wind Down with NCS的社交平台項目,在YouTube和LinkedIn以人物採訪形式,透過生活、個性、學習背景帶出NCS的工作環境,顯示年輕IT專才如何在NCS發展,由職場新人變成業內人才,有助增加員工對公司更有歸屬感,過去一年已完成了數十個年輕IT專才的人物分享故事。

此外,為了滿足新世代期望的海外經驗,該公司支持員工到各地辦事處工作,幫助各地員工之間建立更強的夥伴,加強對公司整體運作的了解。