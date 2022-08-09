銷售說話技巧心得（下）：避免講多錯多！點解要戒講「意思即係話」、「簡單啲黎講」？

接續上次的分享，我們再來探討另外的一些不良的演說效果吧。

第三類：毫無意義類

在單對單的演說中，人的溝通會更隨意，我們不自覺地會說很多對演說毫無意義，沒有加強效果，使對方接受時需要更多工夫和時間，變相削弱對方集中力的說話句式。例如在做完一段論述後，加上「意思即係話」、「簡單啲黎講」等，然後用另一種方式重新論述一次。若果對方在第一次就能很好地接收你的話語，你就是強迫對方浪費時間聽你再講一遍。請緊記，你的演說對象只有一位，你不是教書，沒有其他學生，也沒有觀眾舉手要求你重新演繹。你只需要對方明白你說的話語就可以了。

最諷刺的是，當你使用「意思即係話」，然後再重新論述的時候，就表示你本來就有更簡單的方式去表達你所說的，你愈用更多，就暗示你本人的語言表達有一定困難，不能好好說話。又話者你喜歡故弄玄虛，在一個人面前都要賣弄知識。除非你對面的人很有耐性，或者是你的死忠，不然正常的客人都不會忍受你不停在賣弄的。

而「簡單啲嚟講」使用頻率很高的話亦會有矮化你接下來要說的話的含意，而事實上無論你說的事情是複雜抑或簡單也不重要，重要的是客人明不明白。如果你說的事情真的很簡單，那他可以自己看產品小冊子或網上找資料，那你實際能帶給他的價值就是「零」，那他又不必問你。如果你說的事情實際上並不簡單，你會使對方不敢問你問題，因為連這麼簡單的事情都不懂，你很難相處。

這些說話方式如果頻常發生的話就有可能令相方距離拉遠，對你做銷售和招募都毫無幫助，而這些語句本質上亦沒有對你的演說有加強作用，所以筆者的建議是：能戒就戒。

第四類：雙重否定類

在日常生活中，我們為了加強語氣會用雙重否定句的句式去表達自己。而為何雙重否定句在銷售時不會成為你的武器呢？在此先舉一個例子。假設你現在要去選購一個「平安鐘」給你家的長者，銷售員跟你說：「你放心吧，這個鐘，絕對不會壞！」而另一個銷售員跟你說：「你放心吧，這個鐘質量很好，很耐用！」你感覺如何？

《流星》劇照

有一個很有趣的理論叫作「粉紅色的大象」。就是說如果有人跟你說「不要想一隻粉紅色的大象」，你會先想到一隻「粉紅色的大象」，然後才想到指令是「不要想」。就如上一篇所言，對於負面資訊我們需要更長時間才可以理解。所以在第一位銷售員說「不會壞」，一般而言，你接受到的資訊是「鐘」會「壞」然後消化後才想到，原來他不會。但潛意識中你亦會令客人先聯想到：「如果它壞了，怎辦？」

但如果你想鐘質量好，相對而言不會直接引導客人去想「壞」的可能性，「壞」之後的後果等情況，從而留下較好的印象，起碼他會更大機會跟你聊下去，增加你跟客人互動的機會。

最後的最後希望這兩篇可以幫到你爭取更多成交，2022年已經踏入第三季，希望你不要放棄你的年度目標！啊不對，你要堅持到底，加油！