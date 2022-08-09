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09/08/2022

天氣悶熱到食欲消失？酸咪咪開胃食譜：番茄羅勒燴茄子

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  • 李美怡 Cathy Lee

    李美怡 Cathy Lee

    喜歡一切有滋味的事物，藝術嘗新者，廚藝創新人。天生不是走肉（吃素）的，不過多年前意念萌生，把所有肉類連海鮮也戒掉，為的不過是體驗人生的真滋味。走肉不光是飲食方式，亦是生活態度。但願大家愛自己、身邊的人事與動物，更學懂惜食。
    著有《走肉朋友》、《走肉家人》素食食譜書。2019年3月，在台灣推出首本料理文學《走肉之味》，談走肉的初心體驗。同年，另有記錄台北漫吃小故事的《走肉尋味》和素食食譜書《走肉情人》。

    走肉廚房

    本欄逢周二更新

　　8月7日是「立秋」，農曆的24個節氣已經過了一半。原則上，傳統上，「立秋」的到來，宣告了夏天即將過去，秋季的氣候也快要來臨了。事實上呢？「以前小時候，常看見新聞說，今年夏天的溫度突破28度，是歷年的最高溫。現在呢？看一看，30多度是平常事，今年的體感氣溫更會高達42度！不能不說，十年間的變化，居然讓我親眼，用身體，見證了氣候的變遷。」

 

　　夏天的時候，天氣酷熱，份外喜歡吃一些涼拌小菜。大概是因為氣溫高漲，悶熱到食慾消失，連進去熱廚房煮東西來吃的力量也喪失，一盤清爽，且「酸微微」（廣東話，有點酸的意思）的食物，固然能解決口福之慾，生理的需要，也可以生津止渴，補腎助肝。

 

　　網路上影片瘋傳，不少人拿平底鍋到戶外，直接放在太陽底下，嘗試在不用爐火的情況下煎雞蛋。不負眾望，美麗的太陽蛋，就這樣「卡滋卡滋」的煎了出來。不就是這樣的嗎？太陽正好的時候，走在路上，光走五分鐘，就有一種彷彿是躺在鍋子上，正要被煎烤的雞蛋的感覺，熱到不行。

 

　　「甜酸排骨」、「糖醋魚」和「五柳煎魚」等，是夏天常吃得到的家常菜。甜酸的食物，主要以茄膏和番茄入菜；五柳醬，可以說是糖醋醬的加強版，以洋葱、葱絲、筍絲、香菇絲、鹹菜絲等，配糖和醋來烹煮，以達甜甜酸酸的效果。在這陣子，高溫持續，盛夏依然的時候，弄道「酸微微」的食譜，應該可以改善夏天食慾不振的狀況吧？！

 

 

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