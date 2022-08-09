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09/08/2022

百年老茶樓「蓮香樓」結業！茶客最不捨舊式茶居風味：茶盅奉茶／點心車／大水煲沖水！回味6大蓮香樓名菜、點心

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　突發！又一間百年老字號不敵疫情結業！位於中環的百年老式茶樓「蓮香樓」，今日（8月9日）凌晨於社交平台專頁宣布已於昨日正式結業，殺食客一個措手不及！在沒有任何的心理準備下，「一盅兩件」、「水滾茶靚」的日常頓時消失，有人慨嘆疫情拖累老店，也有人因為少了個「打躉地」而感到不捨……

 


（截圖自Facebook@蓮香樓）


（圖源：香港蓮香飲食集團）


　　年輕一輩也許不了解，蓮香樓於1889年開業，至今已有過百年歷史，前身乃廣州城西一間婚慶餅店糕酥館「連香樓」，因為其蓮蓉做得出色而獲翰林學士陳如岳大讚，故易名「蓮香樓」。1910年，蓮香樓被「茶樓大王」譚新義收購，由傳糕酥館轉型爲茶樓，並於1918年在香港開設分店，賣年糕唐餅之餘，也經營中式茶樓午市晚飯！2019年2月，由於租約完結，東主顏氏家族有意將蓮香樓結業，幸好有夥計不捨老茶樓結業而合資接手，將「蓮香樓」易名「蓮香茶室」於原址營運，直至2020年3月，顏氏第四代傳人再次接管酒樓，並將茶室再次正名為「蓮香樓」，繼續以「一盅兩件」、「水滾茶靚」吸引食客。但無奈新冠肺炎疫情爆發，蓮香樓終逃不過結業的命運……


　　雖然蓮香樓的結業消息來得如此突然，連一個打卡留念的機會都沒有留給食客，但蓮香樓獨有的飲茶文化仍值得大家好好記住！即睇蓮香樓的6大特色！


【蓮香樓6大特色】保留茶盅奉茶傳統！


　　蓮香樓作為香港僅存一間過百年歷史的老茶樓，至今仍享負盛名，事關茶樓依舊保存舊式的飲茶方法，即用蓋碗茶盅奉茶！甚麼是茶盅？與我們平時用茶壺泡茶有甚麼分別？其實方法大同小異，只是把蓋碗茶盅當茶壺用，先將茶葉放入蓋碗內，待泡好茶後，便將碗蓋斜蓋、留出隙縫「出水」，然後用食指按穩，就可以將茶湯倒入杯内飲用！

 

 


（圖源：蓮香居）


【蓮香樓6大特色】「茶博士」用大水煲沖茶！


　　除了使用茶盅奉茶，蓮香樓亦恪守「水煲沖茶」的傳統，即負責樓面的「茶博士」會用大水煲為茶客添水！如果你有去過蓮香樓，你就會發現每張枱附近都會有個冒煙大水煲，方便「茶博士」隨時挽起水煲為客人的茶盅沖水，保證「水滾茶靚」！望著滾水從壺嘴流出，然後直接注入茶盅，坐在旁邊而經驗少的人總不免擔心自己會被滾水「淥親」，但各位多慮了，這些「茶博士」絕對不是浪得虛名，即使把水煲高高提起，都能準確無誤地把滾水直接注入茶盅內，而不會濺到茶客身上，足證技術一流！

 

 


（已獲Facebook專頁「香港遺美」授權轉載）

 

下頁繼續睇：蓮香樓特色、6大名菜及點心

 

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