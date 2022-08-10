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10/08/2022

葉劉倡撤內地客印花稅 政府澄清無計劃

#雙倍印花稅 #葉劉淑儀 #樓市辣招 #樓市
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　　【晴報專訊】港府10年來一直未有放寬樓市「辣招」，行政會議召集人葉劉淑儀昨接受外媒訪問，指政府應考慮免除內地買家的「雙倍印花稅」（DSD），有助挽留人才。消息傳出後地產股應聲急上，但政府隨即澄清從無討論及無此計劃。葉劉亦發聲明強調這是新民黨對施政報告的建議。學者指作為行會成員應避嫌。

 

有學者指樓價依然高企，倘撤內地買家雙倍印花稅，恐令港人受苦。（資料圖片）

 

　　葉劉淑儀接受《彭博》訪問時認為，政府應考慮免除內地買家的DSD，相信可提振經濟，「這是一籃子的考慮措施，毫無疑問是政府考慮之一」，她指新民黨接獲不少內地來港專才訴求，冀在取得香港永久居民權前可取消雙倍印花稅。被問及會否推高樓價，她稱目前樓市較疲弱，建議有助挽留人才。

 

地產股曾應聲上揚

 

　　報道昨早近11時一出，帶動地產股急升，新世界發展（0017）一度漲6.7%，恒基地產（0012）曾升5.2%，恒指亦由跌轉升最多205點至20250點。但《彭博》其後修改用字，將「正考慮」免除內地買家雙倍印花稅，改為「可能考慮」；葉劉淑儀亦發聲明澄清，受訪時未提及港府正考慮任何個別措施，只評論政府可以此作為挽留人才的可行建議之一，且只是新民黨意見，將會在施政報告諮詢期提出。恒指隨即由升轉跌至約20000點，收市報20003點，微跌0.2%。

 

　　財政司司長辦公室發言人亦澄清，政府無相關討論，亦明確指出無任何相關計劃。

 

學者：行會成員應避嫌

 

　　自2012年10月27日起，內地人來港置業須付雙倍印花稅，包括15%買家印花稅（BSD）及15%從價印花稅（AVD）。據稅務局7月數據，買家印花稅僅錄33宗，按月跌47%，為2020年12月以來新低，所涉及稅額約9,300萬元，按月減42%；同期的從價印花稅錄161宗，按月跌約22%，涉額約3.42億元。

 

　　中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波稱，社會運動及疫情下，本港樓價僅輕微下跌不足10%，反映樓價依然高企，一旦免除內地買家的雙倍印花稅，將有不少內地客湧港「買磚頭」保值，最終是港人受苦，認為作為行會成員應避嫌。

 

轉載自: 晴報

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