女歌迷嗌除褲 Tyson Yoshi怒睥後自責道歉

【晴報專訊】歌手Tyson Yoshi（程浚彥）前晚舉行個唱尾場，除了繼續有歌迷獻bra外，更有人拋上一條紅色內褲，認真香艷。Tyson發生蝦碌事，先是忘記拉褲鏈，然後唱《Bae》時兩度未能入歌。他解釋指先前獻唱另一首歌時，有女歌迷大叫「除褲」，他忍不住怒睥對方，示意對方收聲；及後，他愈想愈內疚︰「後來唱《Bae》時係咁諗住呢件事，所以喺台上即時講出嚟，向嗰位粉絲道歉，如果我屈住喺心，成個騷都會炒。」

Tyson今次自資開演唱會，笑言有錢賺。

Tyson拾起粉絲拋上台的紅色內褲。

Tyson前晚請來老友林家謙任嘉賓，Tyson以家謙的廣告對白問對方︰「好熱哩？」家謙回敬說︰「點解晚晚都有bra，你依家都要戴bra，但今晚（前晚）我就係你嘅bra，love you bro！」事後Tyson表示受MIRROR紅館事故影響，他的個唱取消了升降台和吊威也獻唱環節，「話無失望一定係假嘅，但無辦法，有得開騷就好開心。」日後會否投資更大型個唱，他笑說︰「唔好迫我諗，先畀我做一星期廢物，我好想食嘢。」

嘉賓林家謙發揮mean精本色。