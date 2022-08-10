有很多人賣樓所用理由，最後都變成買家鋤價藉口，例如話移民，買家就會話，既然是移民，即是不再留戀香港，應該減價出售。如果話香港經濟環境轉壞，樓價即將下跌，買家就會話，既然樓價即將下跌，業主更加要減價，務求盡快將物業出售，減少損失。

有一些業主口是心非，一方面話唔睇好樓市，另一方面又會將打算出售物業大幅加價，隨時高過市價兩三成，令買家很迷惑，既然唔睇好樓市賣樓，點解開價會咁離地，雖然最後成交價是貼近市價，但給予市場一個極差的信號，令人誤會有不少業主劈價賣樓，其實，劈來劈去都是市價賣樓。

現在市場上最熱門賣樓理由就是加息，其實，用加息作為賣樓的理由是極之愚蠢，如果不是物業借錢太多，根本不會擔心加息，如果擔心加息而賣樓即是非賣不可，買家唔鋤價實在是太蠢。講來講去大多數賣樓的業主都是財政上有困難，如果唔賣，物業隨時會變成銀主盤，不過，冇人會同其他人講因為財困而賣樓，始終都是人要臉，樹要皮。

（iStock）

有老友打算賣樓，但他的確不是因為財困，只不過是想優化自己的財政狀況，問我用甚麼理由令到買家舒服，我話在我的換樓過程中，每一次都要賣走舊單位才可以買入新單位，由於是自住單位，經常都會有買家問我點解要賣樓，我老實同他們講是因為換樓，舊單位很旺，幫到我換樓，買家聽到之後都非常受落，都唔好意思減價，所以，我認為最佳賣樓理由就是換樓，因為賣樓的業主都是睇好樓市，如果不是有SSD都唔會賣樓，既然買賣雙方對樓市的睇法都是一致，成交的機會就高很多。