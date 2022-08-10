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10/08/2022

匯豐(00005)還可憧憬收息嗎？

#退休 #理財 #匯豐 #收息股
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　各位，我在本欄已經多次提到，有一隻股票是大部分港人，尤其是我們一班「六十後」，並且在港土生土長的香港仔的ICON。這隻股票就是匯豐控股（00005，下稱匯豐）。

 

　　無他，因為匯豐或多或少就是香港的縮影，見證著香港人的一段輝煌歷史。雖然我沒有因為買匯豐發達，這一刻也並未持有，但我對匯豐也確實有一份感情。

 

　　但2008年的金融海嘯，令匯豐元氣大傷，到今時今日仍然未能完全復原。而且，兩年前突然宣布不派息，更傷了絕大部分匯豐擁躉的心。這一役，甚至可以說，成為匯豐股東心中的一條刺，永不磨滅（除非匯豐能夠補償股東的損失）。

 

（資料圖片）

 

　　上周匯豐公布2022年度的中期業績，整體表現持續有改善，並預告最快明年就可以恢復派季度股息。我有一位計劃退休的朋友Alan，他過去沒有買過匯豐，前幾日他打電話來問我，匯豐是否可以作為他的退休收息股的一份子。

 

　　「我觀察了匯豐的幾次業績，看她已經逐步回復正常，尤其是派息。自從2020年宣佈不派息，但其實，她未有試過一年是全年都不派息的。我覺得，她對股東都算不薄了。我是否可以在這個階段收集匯豐，作為明年我退休後的其中一隻收息股呢？」

 

　　「哈哈，你過去沒有買過匯豐，所以沒有任何包袱，現在眼見她逐步復原，所以想吼她？」

 

　　「你也可以這樣說，因為我翻查記錄，如果她能夠恢復2019年前的派息水平，即全年派息0.51美元的話，她的現價息率可達8厘（匯豐過去幾年派息資料見附表）！」

 

 

　　「你說得對，但管理層已經表明，雖然明年有機會恢復派季度息，但初期不可能派回每季0.1美元的水平，所以，初期應該不會有8厘息的。但我同意，即使少一點，明年匯豐的息率水平也可以回復到5厘以上，即已算是一隻及格的收息股了。」

 

　　「正是呢！而且會愈來愈好吧！」

 

　　「理論上是的，而且，這一兩年環球處於加息周期，對匯豐的業績應該是利好的。」

 

　　「你也同意？」

 

　　「這樣說吧，整體來說，銀行股不是可靠的收息股，因為她們的業務模式是先貸款出去，然後等客戶還錢。如果順風順水當然是不錯的，但如果經濟差，又或者客戶賴債，隨時可以蝕本的。只不過，以匯豐來說，她的底子很厚，經過這幾年的調整，應該可以重拾增長動力，也絕對可以持續派息。因此，我不反對你買一些，但充其量只可以是其中一隻收息股，佔比也不應該太多呢！」

 

　　「嗯，你提醒了我，銀行業的經營風險確實很高呢！」

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

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