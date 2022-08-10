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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

10/08/2022

收入增長逾4成？疫情帶動數碼生態圈急速成長！廣告科企高管：奉行高透明平等原則！

#職場 #人才管理 #廣告行銷 #數碼媒體 #管理 #數碼廣告市場 #行銷產業 #疫情
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　　疫情導致消費者行為快速改變，加上Google淘汰第三方Cookie及蘋果ATT政策的雙重夾擊，牽動整個行銷產業變革。

 

The Trade Desk香港暨台灣總經理顏任廷（右）表示，一直抱著高透明度、平等的原則，希望能與各同事緊密合作。左為亞太地區人力資源高級總監Andrea Prince。（黃建輝攝）

 

　　在廣告商兵荒馬亂之際，曾於Yahoo、甲骨文（Oracle）擔任高管的顏任廷（Chris），接任廣告科技公司The Trade Desk香港暨台灣總經理一職，並以「高透明度、平等」的原則掌管內外事務，為求協助該企搶佔數碼廣告市場一席位。

 

　　在數碼媒體界（Digital Media）打滾超過14年的Chris，可說是看盡市場轉變。他憶述5、6年前，網絡廣告並不成熟，不少企業當時還依賴傳統廣告行銷方式。「但市場進化得很快，尤其疫情爆發後，大眾於串流平台觀看影片、使用手機及電腦的時間大幅增長，促使數碼廣告生態圈也急速成長。」

 

接任總經理 領員工快速前進

 

　　他引述調查機構eMarketer指，2021年全球數碼廣告支出規模達4,917億美元（約3.8萬億港元），預計2025年將成長至7,850億美元（6.2萬億港元），發展空間相當龐大。

 

　　The Trade Desk目前業務主要是為企業提供全渠道程序化廣告購買服務，面對Google、Facebook等強大對手，於2020年中起接管The Trade Desk香港及台灣業務的Chris，要在瞬息萬變的市場中，帶領團隊更快速地前進，自然肩負著重大責任。首次擔任總經理一職，他要面對的不再只是外部市場競爭，內部管理也是一項挑戰。

 

　　Chris認為，團隊合作順暢比起任何事情都更重要，「人不是萬能也不是完美，團隊的好處是可以用他人的專長彌補自己的不足。」

 

　　因此他上任首要任務，就是與各部門聯繫、溝通和磨合，從而獲取各部門同事信任。他笑稱，組織結構只是一間公司的商業需要，其實職位不應有高低之分，實際要令公司的發展順利，都必須同事各司其職，攜手合作。

 

　　他補充，從不以「高高在上」的姿態示人，反而一直抱著「高透明度、平等」的原則，希望能與各部門同事緊密合作，並清晰地將公司業務情況公開，令各部門同事不會對企業發展方向感到困惑，可更集中注意力於應該完成的任務。

 

與成員一對一傾談 了解難題

 

　　而平等方面，他笑言，自己沒有「坐房」的機會，「本身有一間獨立房間是給我工作，但我認為會與同事之間出現隔膜，難以溝通，因此決定將該房間變成會議室。」目前Chris與其他同事一樣，都是坐在開放辦公桌。

 

現今世代人才看重高度靈活的工作環境，因此該企採用開放式辦公室布局。（黃建輝攝）

 

　　此外，他每月也會與團隊成員進行一對一對話，希望可以從中了解團隊遇到的難題，並提供協助，「正如我們行政總裁Jeff Green所說，『anyone can talk to anyone』（任何人都可以和任何人交談），不會因為我是高管，其他員工就不能跟我交談。」

 

　　Chris直言：「公司的成功，全賴同事共同努力。」據The Trade Desk提供的資料顯示，在2022年第一財政季度，該企收入比去年增長43%，而客戶的留存率更維持在95%以上，與過去8年持平。

 

 

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