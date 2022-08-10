美食博覽2022｜開鑼喇！首日贏300罐即食鮑魚！$1搶鮑魚雞煲、貓山王月餅、多款超抵買福袋！仲有邊啲優惠筍貨？一文睇清美食博覽必買正貨（附門票詳情）

吃貨注意！一年一度的美食博覽明日正式開鑼！今年的美食博覽分為「公眾館」以及「尊貴美食區」，超過600間參展商參與，環球特色美食如熟食、零食、包點、飲品、酒類等應有盡有！說到美食博覽，最吸晴的當然是各款$1優惠！想知今年美食博覽有甚麼超筍優惠、必買之選？立即跟編輯走一轉！

【美食博覽快閃$1優惠】1. 安記海味：$1投籃嬴300罐即食鮑魚！（展位：1C-D10）

安記海味將於美食博覽首日（8月11日）大玩「鮑魚當入樽」活動！屆時頭10位入場人士可獲發投籃證」參加遊戲，10人將分為5組，每2人一隊，最快把50隻鮑魚模型投入指定籃球架的組別，即可獲得300罐即食鮑魚系列！當中包括金牌溏心鮑魚、花膠溏心鮑魚、鮑魚花膠佛跳牆等，超級吸引！而其餘參賽者亦可每人獲得50罐即食鮑魚系列作安慰獎！

【美食博覽快閃$1優惠】2. 一個不榴：$1貓山王榴槤冰皮月餅！（展位：1D-A18）

適逢榴槤季，來自馬來西亞的一個不榴將於8月11至13日以$1發售兩入裝貓山王榴槤冰皮月餅，每日限量30盒，榴槤控必搶！除此之外，於展商高格行消費的顧客更可以$1購買一斤果醋裝醇釀蘋果醋（500mL）以及哈美獅秘製薑汁蝦子麵（300克），兩款優惠同為8月11日至13日限定，名額各30個，先到先得！

【美食博覽快閃$1優惠】3. 樂婷媽媽：$1鮑魚雞煲！（展位：1B-A27）

雞煲人人都愛吃，但其實雞煲也可以食得健康！樂婷媽媽將於美食博覽展期間每日下午1時限量推出10個$1鮑魚雞煲，雞煲以無添加激素雞配合自家秘製醬汁製作而成，啱晒香港人口味！

【美食博覽快閃$1優惠】4. 壽桃牌：$1鮑魚麵、長壽麵線禮盒！（展位：1E-A02）

壽桃牌麵線可是送禮首選，展覽期間，壽桃牌將在每天開場帶來快閃$1優惠，當中包括壽桃鮑魚麵禮盒（12個裝）以及長壽麵線禮盒（滋補當歸湯味），每日限量100份，最適合買給長輩！

【美食博覽快閃$1優惠】 5. 香港源生：$1泡菜大王水餃 + 抽獎嬴KAKAO Friends主題Staycation！（展位：1B-A28）

韓粉注意！香港源生股份有限公司將推出$1泡菜大王水餃增量裝，每包分量重達1,050克！最重要的是，於展位消費後更可免費參加Facebook抽獎活動，有機會免費獲得香港沙田凱悅酒店「KAKAO Friends Happy Moment With Friends主題套房住宿體驗」，價值約$2,500！

【美食博覽快閃$1優惠】6. 冠華食品：$1懷舊風情零食包！（展位：1C-D32）

乾果、果仁、涼果都是不少人家中的常備零食！冠華食品將在8月11日上午11時以$1搶購價發售「冠冠滋味包」，當中包括懷舊風情十足的迷你包裝零食，一家大小都啱吃！

【美食博覽快閃$1優惠】7. 香港咖啡紅茶協會：$1大排檔樽裝奶茶！（展位：3B-A018）

於8月11至13日期間，買任何產品即可以$1換購一支大排檔樽裝奶茶，售完即止！



下頁睇其他優惠！