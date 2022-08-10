10/08/2022
JUPAS放榜｜8大學畢業生年薪、失業率排行榜！2020／21年度平均月薪有咁多！邊間Freshgrad人工最高？失業率最高竟是這間大學？
Ariel Chan
Ariel Chan
寫我所想，寫出所想，願寫出值得你我一一細味的文字。
Editor
今日是DSE考生JUPAS放榜的大日子，大家穩握大學學位後定必鬆一口氣！雖然新學年還未正式開始，相信各位準大學生和家長都對未來充滿憧憬，但你又否了解自己的院校和就業前景啦？早前，教資會就公布過8間資助大學2020／21年度畢業生數據！最新的數字顯示，全港八大畢業生的平均年薪都按年錄得上升！到底邊間大學的畢業生年薪最高？邊間大學的失業率最高？即睇！
八大畢業生平均年薪達28萬！
根據教資會的數據，2020／21年度的八大畢業生平均年薪為$28.1萬，平均每月薪金為$23,416，按年升5.6%！8間大學中，平均年薪最高的是香港大學，達$34.9萬，第二是香港中文大學，達$32.9萬；而第3位就是香港教育大學，平均年薪一樣有30萬以上，比科大和理大高！當中，按年上升最多的是城大，升了16.7%！
（圖片來源︰HKU 網站）
即睇2021年度8大畢業生平均年薪
1. 香港大學︰$34.9萬（按年上升3.9%）
2. 香港中文大學︰$32.9萬（按年上升3.1%）
3. 香港教育大學︰$32.2萬（按年上升1.3%）
4. 香港科技大學︰$28萬 （按年上升16.1%）
5. 香港理工大學︰$25.3萬（按年上升1.2%）
6. 香港城市大學︰$24.5萬（按年上升16.7%）
7. 香港浸會大學︰$22.7萬（按年上升6.1%）
8. 嶺南大學︰$20.5 萬（按年上升13.2%）
除了年薪的數據，教資會亦有公布8大畢業生的就業情況。截止2021年12月31日的就業情況，整體失業率為2.2%，較2019／20年度跌0.8%；而就業不足率為4.3%，按年同樣下跌0.8%！最令人驚訝的是，有「香港3大」之稱的中文大學畢業生失業率為8大中最高，達3.6%，而其次則是嶺南大學，失業率為3.4%。
（圖片來源︰CUHK Facebook）
即睇2021年度8大畢業生失業率
1. 香港中文大學 3.6%
2. 嶺南大學 3.4%
3. 香港理工大學 2.3%
4. 香港科技大學 2.1%
5. 香港教育大學 1.8%
6. 香港城市大學1.5%
7. 香港浸會大學 1.5%
8. 香港大學 1.3%
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