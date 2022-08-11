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11/08/2022

多層次研判內地通脹的後續影響

#中國通脹
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  • 溫天納

    溫天納

    溫天納為資深金融及投資銀行家，現任投資銀行高層，為中國高校聯金融協會創會副主席、香港證券專業學會委員會成員及歷任中國人民大學商學院榮譽講座教授及交銀國際創始董事總經理，在過去20年當中在内地和香港曾獲多項券商和投行界的獎項。

    中環人

    本欄每周四更新

　　近日國家統計局公7月份CPIPPI數據，CPI同比上升2.7%，核心CPI同比增長0.8%PPI同比上升4.2%。投資者該如何看待CPI？的確，CPI升幅不及預期，核心CPI再度回落。7CPI同比增長不及此前市場預期的2.9%，通脹升幅主要源於豬肉和鮮菜等食品類別，而核心CPI短暫回升後再度回落，跌至去年4月份後的最低，反映出內需看似仍存挑戰，內生性通縮壓力浮現。

 

　　在另外一個範疇，該如何看待PPIPPI明顯回落，與大宗商品價格持續下滑有關，7月份PPI下跌至4.2%，超過市場此前預期。當中，涉及翹尾因素和海外經濟體呈現衰退，衍生出憂慮因素，導致上游大宗商品價格進一步下滑，煤炭石油有色等行業出廠價格均呈現回落。

 

CNS

 

　　至於PPICPI之間的差異表現，值得研究，首先，CPI上升，PPI下跌，差別持續收窄。通脹有利拉升企業的毛利率、有利價格傳導，對農林牧漁、商貿零售、汽車、社服和食品飲料等產業有正面拉動作用。

 

　　至於在目前的宏觀環境，貨幣政策是否存在空間，值得研判。首先，油價上落但趨勢下滑，同時豬價缺乏大幅上升的誘因。故此，豬價油價同步上升到的風險或得以緩解。另外，經濟基本面屬於弱復甦狀態，整體通脹風險低於預期，同時海外輸入通脹壓力下降，核心通脹較弱，反映內地整體通漲溫和可控，不會導致貨幣政策轉向。

 

　　至於長期利率，有否影響，需要觀察5年期LPR的走勢。目前，內地穩地產的必要性和緊迫性不能忽視，非對稱減息依然有機會。不過，從政策上不搞大水漫灌是下半年內地貨幣政策的核心，如何改善內地信貸結構，下調企業融資成本和穩房地產市場屬未來需要處理的核心要素，故此，筆者估計5年期LPR仍存在調整及優化的空間。

 

 

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