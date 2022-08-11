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關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

11/08/2022

引入或處理新客戶成本高5倍！推動舊客再消費更實際？有咩好處？

#公司收入來源 #舊客戶 #職場 #新客戶 #回報 #客戶體驗
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  • Michael & Derek

    Michael & Derek

    著有《我做媽劇停》一書，撰寫「市場」及「職場」兩大類文章。經常與不同機構及院校合作舉辦Marketing及職場座談會。

    我做Marketing

    本欄每周四更新

　　疫情期間老闆們最常嘅一句話就係「開源節流」，炒人cut budget係經常發生嘅事，而同時亦要搵新客戶增加收入來源。但好多老闆一直盲目地覺得有新客就必定令收入大增，不過實情並非如此，其實搞不好多咗新客可能反而令收入回報率減低。

 

　　當然唔同行業、唔同服務或產品都有自己一套銷售同營運模式，但如果收入來源長期過份依賴新客戶，某程度上代表著公司收入情況其實可能唔太穩定。可能係舊客戶再次消費頻率太低，甚至乎可能一個月、一年先會消費一次。亦可能因產品？服務性質影響消費頻率，或產品／服務生命週期太長、加上利潤低，令回報率偏低。生命週期中欠缺配套亦係另一個致命傷，不能提升客戶對產品或其他周邊產品嘅需求，最後都會令現有客戶流失而被迫依賴新客戶賺錢。

 

　　其實對大部份公司嚟講，搵新客雖然重要，但如果盲目依賴新客、過份將錢投放搵客之上的話，就未必一定係好策略。早年有外國研究分析指出，扣除成本後，現有客戶所帶來嘅盈利對不少公司嚟講都較為重要，數字亦指公司八成收入主要來自兩成現有客戶。而另一據統計數字指，引入／處理一位新客戶所需嘅總成本如宣傳、行政、客服等，往往高於處理舊客戶成本五倍。尤其係經濟不景時，大眾消費較為謹慎，吸引新客嘅成本就會相對地提高，所以現今世代如何善用現有客戶或推動佢地再次消費顯得更為重要。

 

（《大公司小老闆》劇照）

 

　　推動現有客再次消費除成本相對地低之外，另一個價值在於佢哋嘅口碑，一啲有價值嘅好客戶往往比公司sales更懂得帶客。只要有一個完善嘅會員推薦制度，同客戶分享佢哋「口碑價值」，完全地「消費」每位現有客戶，長遠便能夠製造出高較嘅收入來源。另外，公司唔好被自己固有產品／服務而局限，應根據主線產品／服務性質或生命週期，配以不同上中下遊、橫向直向嘅新產品／服務。於週期中加入新嘅支線，能適當地強化業務多樣性，繼而增加收入。

 

　　電訊服務、信用卡服務等等都經常優待新客戶而忽略現有客戶，林林總總迎新禮品同折扣嘅價值之高令現有客戶反感。要平均新／舊客戶嘅投資，先能有更好嘅客戶體驗同回報。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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