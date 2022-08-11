牛迷召集！5間城中最高級日本和牛燒肉放題！怒食宮崎櫻花A5和牛 / 大理石油花黑毛和牛 / 自設牧場矜貴薩摩牛／限定送4%奇跡之牛

歎靚牛從來不分季節不分心情，要滿足隨時而來的心癮和食欲，放題是最佳選擇！要歎，就要歎香港人最愛的和牛燒肉！當霜降油脂於烈火上化開，與肉香散發出的濃郁香氣，才能即時一解思念日本之愁。日本直送和牛的獨特高貴口味，非其他國家和牛可比。以下5間主打日本和牛燒肉放題餐廳，分別以極罕內臟、新幹線送餐、自設牧場和新店開張優惠為賣點，至於當中牛肉，產地有來自宮崎、鹿兒島，全部獲獎無數，各有千秋，間間都是首選推介！

【日本和牛燒肉放題推介】1.獲獎無數A5和牛牛！牧場直送極罕內臟放題 宮崎肉本舖



又一日本過江龍進駐香港！首家宮崎肉本舖於2015年在九州開幕，今年首次開設亞洲海外分店，便選址香港銅鑼灣。宮崎肉本舖於宮崎縣有多間分店，其宮崎桜花牧場A5和牛獲獎無數，今年6月更贏得宮崎和牛評選會總冠軍。而香港店獨家以「一頭牛」採購方式，每月從桜花牧場精心挑選最優質的兩頭桜花A5和牛，主打120分鐘頂級A5和牛燒肉放題及燒肉半放題套餐外，亦帶來極罕稀有的和種和牛內臟。





宮崎肉本舖香港店坐擁維港景色，門口擺放了仿火爐裝置，主用餐區以深灰色作設計，營造出高貴型格的感覺。





餐廳特設7個半開放式包廂，日式木系榻榻米坐位靠窗，讓客人享受日式和牛燒肉聚餐之餘， 同時欣賞醉人夜景。



香港燒肉餐廳甚少提供和牛內贓，因為運送、取得相關批文和處理方法亦十分複雜，宮崎肉本舖卻不惜工本，從日本直送原隻牛到香港外，帶來多種刁鑽部位，更從各地牧場物色極罕內臟。而稀有內臟包括牛大腸、小腸、牛肚、牛肝、牛心、牛栢葉和牛沙瓜等，每日供應三款。每款內臟經過細心清洗和醃製，如牛肚和牛栢葉，清洗後以香料浸6至8小時，加上自家醬汁醃製處理，鮮香濃郁無腥。





宮崎桜花牛極上燒肉套餐包括宮崎桜花牧場產A5和牛燒肉拼盤，當中有西冷或肉眼、外後腿肉、肩口肉、和尚頭、牛肋肉及和牛壽喜燒，可無限追加和牛外，鹿兒島A5和牛內臟、日本直送走地雞及黑豚等亦可任點任食。





原隻直送和牛才能取得刁鑽稀有部位，宮崎肉本舖亦順利取得批文，為香港店提供和牛內臟放題。



除頂級A5和牛外，燒肉放題亦包括逾60款美食，如來自青森及鹿兒島的黑豚、新潟走地雞、蟹味噌甲羅燒和自家製九洲和牛辛口餃子等。宮崎肉本舖的宮崎A5桜花牛稀有部位盛合$380、A5和牛燒肉半放題套餐每位由$598起，最豪的宮崎A5桜花牛極上燒肉放題套餐每位$998。餐廳最新推出的優惠十分貼心，不吃牛的朋友可享7折（每枱限一位），另1.3米以下小童可享半價優惠。牛迷或日式燒肉迷，是時候出動！





除了A5和牛放題外，任食美食還有蟹味噌甲羅燒。



宮崎肉本舖



地址：銅鑼灣糖街25-31號6樓全層

電話：3568 5330／6880 8908（WhatsApp）

營業時間：星期一至日 12nn—3pm（last order 2:30pm）、6pm—10pm（last order 9:30pm）

價錢：宮崎A5桜花牛稀有部位盛合$380，和牛放題及半放題套餐由$598／位至$988／位，九州A5和牛套餐$598／位、宮崎A5桜花極上燒肉套餐$998／位，放題時間為120分鐘。1.3米以下小童半價，不吃牛的朋友可享7折（每枱限一位）。



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