移民美國享天倫樂 黃夏蕙預告返港過年上頭炷香

【晴報專訊】黃夏蕙（夏蕙BB）與老公潘炳烈昨早離港，移居美國與家人團聚，她坦言非常不捨香港的人與事，透露計劃明年回港過年，延續到黃大仙祠上頭炷香的傳統。

黃夏蕙昨日以全綠打扮現身機場，她跟丈夫潘炳烈先飛到台北，再轉機到美國。戴上透明面罩的夏蕙BB大派心心，入閘後又不停揮手，狀甚不捨。她受訪時稱︰「唔捨得你哋，唔捨得香港朋友，最緊要大家身體健康，一定要打針，護己護人，希望農曆新年返嚟上頭炷香。」夏蕙BB表示離港前出席了不少歡送派對︰「足足20幾個，日日有人請食飯。（可有因不捨致失眠？）無時間瞓，食飯食到天光先執行李。」她不擔心外國生活苦悶，笑言一樣可以去派對，四代同堂的她更可弄曾孫為樂。

夏蕙BB入閘前落力擺心心甫士，未見離愁別緒。

夏蕙BB與老公潘炳烈（右二）赴美，細仔及契女艾美琦前來送機。

繼續登台吸金

夏蕙BB透露此行帶了四箱行李，主要是登台服飾，因她已計劃在美國各地巡迴演出。她說︰「好多製作單位知我去美國都搵我，嚟緊兩、三個月做八場登台騷。」身為工作狂的她笑言離港前不停開工，勁吸六位數字收入。此外，她在FB發告別帖文，向網民講再見︰「大家唔好掛住我，因為我只係一個傳說，傳說總會過去，不要迷戀我！」她特別呼籲在港有能力的朋友，幫助有需要的人，足見夏蕙BB一字一句也心繫港人。

夏蕙BB離港前與黎明旗下新人Sophia及Apple拍節目，不忘提攜後輩。