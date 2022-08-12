港姐首以泳裝亮相 ⑧林鈺洧肚腩搶鏡

【晴報專訊】《2022香港小姐競選》19位佳麗昨日首度以泳裝亮相，身材豐滿的8號林鈺洧堪稱「籮霸」，成為全場焦點。不過，最搶鏡的可說是她的肚腩及腰側贅肉，她自言已減了七公斤，但希望再努力多減三公斤。

（左起） 1號徐麟、 8號林鈺洧及10號何思懿的身材最有睇頭。

8號林鈺洧的身材豐滿，下圍達36.5吋，體重更有58公斤，是眾佳麗之中的「籮霸」。雖然她上台時自信滿滿，但她與其他佳麗合照時，肚腩及腰側贅肉卻表露無遺。林鈺洧自言由第一輪面試已開始減肥，至今減掉了七公斤，但希望再多減三公斤。她表示︰「上圍大細不會令自己加或減分，反而對骨架勻稱滿意…依家都係食水果，但係食少少都會有肚腩，又唔可以唔食！（下圍都好豐滿？）我覺得唔需要減，但firm（結實）啲好睇啲，有線條靚啲。」

14號梁超怡否認刻意遮紋身

至於1號徐麟和10號何思懿，同樣滿意自己的泳裝表現。徐麟否認上台時刻意縮肚，她強調只是未試過穿比堅尼見人，心情有點緊張；何思懿則表示︰「希望再減三公斤…好多佳麗身材都靚，特別欣賞林鈺洧。」







15號張光怡透露正跟老師學發聲，希望改善雞仔聲問題。

14號梁超怡解釋為尊重場合，所以遮蓋左手臂紋身。

另一邊廂，7號王子蝶和15號張光怡身材平平無奇，似乎較輸蝕，前者認為仍有進步空間，並笑言希望增肥十磅。而14號梁超怡的左手臂上本有紋身，問她是否刻意遮紋身？她表示：「其實都係為咗尊重場合，我喺美國嘅時候成日曬太陽，著泳衣曬到黑晒，所以我都對自己泳衣環節都有信心，希望準決賽之前可以減多三至四公斤。」