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12/08/2022

美CPI 9.1、8.5，之後？

#美國通脹 #CPI #PPI
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　　美國7月CPI回至+8.5%，市場大旺，之後美CPI如何？回升還是續跌？

 

(iStock)

　

　　7月15日，筆者有文：《美9.1%CPI是頂？》，為何在美公布6月CPI為9.1%，就敢叫見頂？無他，膽粗。

 

 

　　更膽粗的人，Steve Hank和Greenwood在2021年7月20日（嘩，一年前呀！）已估美通脹會高至9%。Steve Hank曾任多家美國大學的經濟系教授，Greenwood是Invesco首席經濟師，是他倡港元與美元掛勾，1美元兌7.8港元。他們預測美通脹不是靠估，而是靠計數出來，用的公式是：

 

MV＝PY

 

 

　　M是貨幣供應一般用M2，V是貨幣流速（Money Velocity），P是價格，Y是生產產出即是GDP（圖一）。

 

　　這條公式已用上百年，但不知何故，少見估通脹者用這公式來估通脹。

 

　　貨幣供應是個硬數據，易找到，GDP亦是硬數據，等公布就得嘞。貨幣流速是個不太難找到的數據，聖路易斯美儲局有提供，但貨幣流速會變。

 

　　2021年Q2：1.119、Q3：1.114、Q4：1.125。2022年Q2：1.147。

 

　　這個M2的貨幣流速近年一直下跌，但到2022年Q2就有所回升。美儲局就是看M2的貨幣流速，近年一直跌就大安旨意。通脹不升，因為公式的左方數值愈細，右方的Y GDP只要不升，其P（價，即通脹）便跌。

 

　　誰知俄烏戰事起，美國連俄羅斯隻貓也制裁（不准去貓展），再加上疫情不絕，把供應鏈打斷，物價在M2貨幣流速稍加後便飈升，為甚麼M2貨幣流速增加了那一點點，美CPI便飈，因為俄烏戰爭，加上睇死美國不能不加息，外國資金流入美國，故美國貨幣供應便多，MV＝PY方程式的左方數據大了，右方的便只好跟大。

 

高息有利美國

 

　　Steve Hank和Greenwood在2021年7月20日寫美通脹會升至9%時，是尚未有俄烏戰事。不過疫情已有了，供應鏈亦開始見出斷裂，物價已升，更重要的是Steve Hank在接受訪問時，表示他們預期M2的貨幣流速會升。為甚麼他們估M2的貨幣流速會升？不知，要問問佢和Greenwood。

 

　　估通脹的另個方法是做物價升跌調查，這是全世界政府的CPI統計處會用上的一招，但這些統計處沒用上的是貨物供應如何？

 

　　問物價，猶如拍硬照，是那一瞬間的，很真確，但之後如何？那就要看貨物供應是否順暢，如有甩轆，即會供不應求，話之你MV如何。價，即通脹會上升，1970年代的石油危機便是。中國的豬肉價格升跌（影響到中國CPI），是按豬周期，而非貨幣供應而定。同樣，香港樓價是受土地樓房供應，而非貨幣供應所主宰。

 

　　講了通脹CPI機制，投資者會問，咁之後即是點啫，美儲局會加息定減息？

 

　　筆者有個陰謀論，就是美國想剪世界的羊毛，想逼世界財富流向美國，所以美儲局＋白宮是會保持美息在相對較高水平，因此加息是會的。加至幾多？筆者在7月15日文已指出，3%至5%會走唔甩，大家執生。

 

　　故在9月、11月，美儲會加0.75厘還是0.5厘，還是0.25厘，不重要，因為美國唔怕息高，因他是受惠者。

 

 

　　高盛亦有估由今時至2024年12月時美通脹率變化（圖二），亦有計出每月CPI率變化，跟CPI年率化的關係（圖三）。限於篇幅，以後再談。

 

投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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