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12/08/2022

中國制裁佩洛西家族的意義

#大國博弈 #制裁 #中美關係 #佩洛西
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  • 雷鼎鳴

    雷鼎鳴

    香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授

    雷鳴天下

    本欄逢周五更新

　　欺善怕惡是人類的一種惡劣本性。在網絡世界中，欺凌者往往肆無忌憚，原因是他們的真實身份並不曝光，不會被報復；黑暴期間，暴力分子蒙面戴罩，也是相信受害者辨認不出他們，所以才敢殺人放火。在過去6、7年來，美國政客及媒體對中國的無端攻擊，愈演愈烈，早已進入脫離現實及失控失衡階段，為何如此？除了修昔底德陷阱的心魔外，美國不太感受到中國的反擊，以為中國可欺，恐怕也是重要原因。

 

(iStock)

 

美常誤判中國實況

 

　　美國對中國的判斷常常錯誤得使人愕然。70年代初期，中國人民正經歷著文革，人民頗受四人幫餘毒的凌辱，但其時美國正有「中國熱」，媒體及知識界對中國一片唱好，把她說成是人間天堂、萬民的理想國。今天中國的實質GDP比70年代高出近50倍，人民擁護政府的比例高達95%，美國政客與媒體卻反而宣傳中國人民如何悲慘，怎能不使人摸不著頭腦？

 

　　面對這些無端攻擊時，中國也非完全逆來順受，外交部幾位發言人，如華春瑩大姐，棉裏藏針聲調溫婉的反擊，跟美國咄咄逼人的官方發言相比，勝了不止一籌。但可惜絕大多數美國人聽不懂中文，美國政客自然感受不到反擊的威力，所以態度上一直可以把中國當作軟弱可欺。此種失衡現象，使到美國對中國的攻擊毫無節制，日子久了，美國自己也相信了自己編織的謊言，愈是對真實的中國產生誤判，這大大不利美國自身的利益。

 

　　教宗方濟各對中國一直情有獨鍾，他曾讚嘆中國人是一個很有耐性的民族，考慮問題常以10年或甚至百年作時間單位。中國政府也的確有耐性，在美國政客胡亂攻擊中國多年後才找準機會，對美國政客推出一些見血封喉的反制措施，上周五公布的對佩洛西及其直系親屬的制裁正是凌厲的殺著。

 

美國大企業勢避嫌

 

　　佩洛西本人出身政治家庭，早年在政圈中扮演的角色，似乎更像交際花，在47歲當選國會議員前，基本上沒有真正的工作過，中國如何制裁得了她？答案是她的丈夫老保羅．佩洛西和兒子小保羅．佩洛西都是商人。其家族算不上是巨富，「只有」10億港元左右的身家，網上曾傳聞老佩洛西先生與香港的銘基環球投資有關，此傳聞錯誤。不過，中國此制裁的殺傷力與此基金無甚關係，而在於老少兩個佩洛西的生意都難以與中國切斷，例如2008年她丈夫便曾為北京奧運提供豪華轎車服務。更嚴重的是，哪間公司若在生意上與佩洛西家族有來往，可能便會受到中國封殺，試問哪間公司會願意為了一個並非富可敵國的家族而得罪中國？而美國的大企業中，與中國毫無商業關係的公司很少。這樣一來，佩洛西家族的經濟網絡恐會大部分被斬斷。

 

　　此事對美國政客是一種非常實質的警告。美國是一個金權社會，沒有資本家的捐款，政客當選會舉步維艱。從前資本家見到政客不斷攻擊中國，但美國資本的利益也毫髮無損，所以也可縱容政客繼續下去。但有了佩洛西的先例，理論上誰支持過反華政客，在華的生意或投資也可能受損。當然，其效果如何，要看中國政府貫徹此制裁的力度，但整件事可能已對未來的美國對華言論及政策起到一些制衡，這倒仍未包括將來會否把制裁加碼。

 

連坐辣招還施彼身

 

　　我一般而言，並不贊同這種株連或連坐法的制裁手段。連坐法在中國歷史上早已有之，據考據，並非商鞅所創，真正的創始人是墨子。

 

　　記憶當中，中國在外交政策上從未用此辣招，為何今次會用？原因簡單，始作俑者是美國，近年她連番出招制裁中國、香港與俄羅斯的官員，早已對禍及家人的連坐法做出「示範」，中國只是以彼之道還施彼身，別人也難以批評。

 

　　此招一出，也許美國政客會逐漸醒覺，若論經濟制裁，中國能打蛇打七寸的招數比美國可能還要多。互相制裁對中美的利益並無好處，但中國若不露一手，便等於不對欺凌者展示實力。世上所有的欺凌者都是欺善怕惡，也許這幫人要跑到別處才可稱王稱霸了。

 

轉載自: 晴報

 

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