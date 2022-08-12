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12/08/2022

婦科病│持續經痛、血塊大如豬紅， 可能是子宮生瘤？常見婦科病幾多歲最易病發？

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　　婦科病防不勝防，縱現癌變，亦可能全無病徵。有醫生指，若經血量大、持續經痛已響起警號，尤其來經時血塊如「豬紅」，且服藥後未能止痛，或是朱古力瘤等先兆。

 

　　臨床上近年乳房或子宮纖維瘤患者更有年輕化趨勢，醫學界推測或與飲食習慣相關，女士宜揀吃無激素肉類，並每年進行完整婦科檢查。

 

梁冬陽指，完整婦科檢查僅10多分鐘完成，尤其盆腔超聲波可即時有結果，有助加快診斷及提出建議。

 

　　嘉諾撒醫院梁冬陽醫生指，本港女性忙於兼顧事業家庭，往往十分「忍得」，即使常現經痛亦視作等閒，甚至大量失血，亦未知有問題。她指，經痛可分為原發性及繼發性，前者多為年輕、未生育婦女，通常在來經首日疼痛，但不會持續逾12小時，通過敷熱水袋、吃止痛藥已可消褪，且生育後多改善；但後者痛楚可持續數日，甚至經期結束仍疼痛，「如朱古力瘤患者，因子宮內膜未正常排出，瘀血積聚致慢性發炎生痛。」

 

卵巢癌 易與腸胃不適混淆

 

　　梁續指，每月正常經血量約70至100毫升，若發現來經時血塊如「豬紅」堆積，或要頻密更換衞生巾，已是出血過多，「有女士求診時血紅素濃度僅達6，較正常值低一半，已屬貧血，惟她全無自覺。」梁續指，很多婦科病病徵不明顯，如子宮內膜瘜肉、子宮纖維瘤等，均會令經血量變多，前者更有行房後出血、不明經痛等表徵，後者因纖維瘤壓着其他器官，易尿頻、便秘，亦影響受孕。至於卵巢癌更易與腸胃不適混淆，發現時多已到3、4期，且有擴散，令治療成效大減。

 

　　「季經」現象亦不容忽視，梁指，或屬患多囊卵巢症，「女士或感月經不來，生活更方便，但實際會影響新陳代謝，更易肥胖，中年後患糖尿病、高血壓、脂肪肝風險更高。」

 

 

乳房子宮纖維瘤年輕化 或因肉類添加劑

 

嘉諾撒醫院總經理許小虎（右）指，受惠於保險公司贈送體檢服務，近年揪出更多年輕、無病徵患者，惟女士體檢習慣一般未持續，令篩查較片面。

 

　　而近年乳房或子宮纖維瘤趨年輕化，多了20、30歲患者，梁指醫學界正研究原因，推測或與飲食習慣、肉類添加劑有關，促女士應揀吃無激素雞、牛、豬肉避險，且應定期檢查，「如乳癌過去認為40、50歲才出事，但我曾1周內發現2名27歲和32歲女士確診；亦有人誤判65歲後毋須做子宮頸細胞化驗（柏氏抹片），便等同其他婦科檢查也不用做，實際上子宮體癌症在收經後高發，若無定檢很易錯過。」

 

　　梁續指，完整婦科檢查包括乳房和外陰檢查、柏氏抹片和盆腔超聲波，當中超聲波非常規體檢項目，但能看清整個生殖器官情況，快速篩查多種病症，尤其無病徵個案，有54歲女士收經3年後做超聲波，揭子宮內膜厚度超出正常值近3倍，抽組織證患子宮內膜癌，幸發現早未擴散，切除後不用化療和電療；有22歲少女未曾有性行為，照超聲波始揭有子宮內膜瘜肉。

 

 

轉載自: 晴報

 

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