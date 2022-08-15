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15/08/2022

從大孩子到發奮單親媽媽 趙頌茹感恩愛女成精神支柱

#趙頌茹
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 　　【晴報專訊】踏入40歲的單親媽媽趙頌茹（阿Yu），原來至今只談過一次戀愛，縱使經歷婚姻失敗、被家暴等不幸，但她從沒後悔結婚生孩子，亦從不會向女兒說爸爸周永恒的不是；相反，她每天都感恩有兩個女兒的陪伴，成為自己的生活動力。

 

 

　　趙頌茹今年入行20年，雖然她為照顧兩個女兒，近年轉為收入較穩定的辦公室工作，但亦不時看到她在劇集的演出。歌手出身的阿Yu，近日推出全新歌曲《大致天晴．間中有雨》，正正是她40歲的人生寫照。回想初入行當模特兒，好奇之下簽約成為歌手，她說：「當時太天真，沒想過自己能否承擔某些責任和壓力，心態上只是試試看。很多香港人記得我的歌《大孩子》，我真的很開心，當時是樂壇最多新人的年代，我幸運地在那個年代出道，遇到的唱片公司、音樂人和監製都很用心。」

 

阿Yu出道不久已跟周永恒相戀，也是她至今唯一談過的戀愛。（資料圖片）

 

曾逃避「翻版Sammi」稱號

 

阿Yu跟鄭秀文（中）甚為相像，但「翻版Sammi」之稱曾令阿Yu大感困擾。（資料圖片）

 

　　入行初期，阿Yu經常被指長得像鄭秀文（Sammi），她坦言當時深感壓力。「其實這樣說容易令人記得我，但我當時不懂得將此事變成動力，我好怕事，怕大家罵我模仿別人。做藝人要有自信，但我偏偏每次見人都很害怕，造型都變得譁眾取寵，希望大家不會覺得我扮Sammi。」後來，阿Yu等到拍劇集及電影的機會，明明打算逃避「翻版鄭秀文」的稱呼，卻偏偏在《無間道II》演Sammi的年輕版，阿Yu大感迷失，決定暫別幕前工作，轉行做時裝記者。「我太在乎其他人怎樣看我，從小到大，我也希望從別人口中得到肯定，從事娛樂圈，會有很多聲音不喜歡你，罵你做得不好，我把負面聲音放大，所以暫別娛樂圈感覺如自我救贖，其實我的性格不太適合這一行。」

 

　　來到女人四十，阿Yu感恩身邊有兩個囡囡，是她生活上的最大動力。「結婚和生育，這兩件事是不能後悔的，既然讓小朋友來到世上，這就是我的責任，亦轉化成推動力，讓自己做得更好。因為我做得不好，便會影響女兒成長。每晚看著她們睡覺，就覺得她們在支撐著我，有她們真好，生活壓力亦變得理所當然。」她同時感激父母的照顧，「他們一定很辛苦，要面對女兒的（婚姻）失敗，他們擔心我一個人要照顧兩個小朋友。」

 

女兒少提爸爸周永恒

 

阿Yu指兩個囡囡很懂事，諒解父母離異。（微博圖片）

 

　　阿Yu跟前夫周永恒的家暴及離婚風波曾哄動一時，目前獨力湊女的她，從未向女兒說過周永恒半句不是。「離婚後我帶著兩個女兒生活，但我沒有視她們為小孩子，所以我將之前發生的事，以容易理解的方式告訴她們，不會帶太多傷害性的話，不會太多負能量。我向兩個女兒講解清楚，她們都很成熟，很少問起爸爸，就算有同學說起，她們會答爸爸媽媽已經離婚，感覺很淡然。」

 

　　由從前對愛太無知的「大孩子」，變成現在帶著女兒「發奮」的媽媽，阿Yu指唱過的歌曲總是反映她的人生。「香港網民很好，給我很多讚賞和信心，雖然我有不足，但他們都對我很好，很感激他們的厚愛。」她推出新歌《大致天晴．間中有雨》的原因，正是希望用音樂與文字鼓勵大家︰「無論天氣或事情好壞，都不需要害怕和憂慮，因為一切總會過去。」

 

轉載自: 晴報

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